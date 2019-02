Khloé Kardashian lascia Tristan Thompson dopo l’ennesimo tradimento: ecco con chi è avvenuto

attualitavip.myblog

: Sembra una telenovela, ma pare che sia la realtà ?? e adesso ci si chiede come reagirà Kylie nei confronti di Jordyn… - mtvitalia : Sembra una telenovela, ma pare che sia la realtà ?? e adesso ci si chiede come reagirà Kylie nei confronti di Jordyn… - _jamesthebean_ : RT @lucesilverhawk: tristan thompson ha tradito khloe kardashian con jordyn woods ovvero la migliore amica di kylie jenner che a sua volta… - zazoomnews : Khloé Kardashian lascia Tristan Thompson dopo lennesimo tradimento: ecco con chi è avvenuto - #Khloé #Kardashian… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Diventare genitori insieme, alla fine, non è bastato per salvare la coppia., sorella di Kime popolare stella televisiva d’Oltreoceano, ha rotto con il suo compagno,. Alla base della fine della relazione ci sarebbe unda parte del cestista dei Cleveland Cavaliers, l’ennesimo secondo le indiscrezioni provenienti dal mondo dello ‘showbiz’.A darne notizia è TMZ, che riferisce anche che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe giuntaundicon Jordyn Woods, che oltre ad essere una influencer molto famosa negli Stati Uniti è anche una delle migliori amiche di Kylie Jenner, la sorellastra diStando a quanto riportato dai media di gossip statunitensi, il 27ennela scorsa settimana sarebbe giunto a Los Angeles per passare il San ...