Karl Lagerfeld | le sue ceneri insieme a quelle del grande amore Jacques de Bascher

Niente cerimonie per Karl Lagerfeld : lo stilista si riunirà al suo amore : Karl Lagerfeld si riunirà al suo grande amore dopo trent'anni. Un portavoce del marchio Karl Lagerfeld ha dichiarato che le volontà dello stilista saranno rispettate: il leggendario designer, morto ...

Karl Lagerfeld : le due eredità del genio della moda europea : Si specula sul lascito del genio della moda, materiale ma non solo Il 19 febbraio è arrivata una notizia terribile, che ha sconvolto il mondo della moda francese, europea e mondiale e ne ha certamente chiuso una fase importante. Karl Lagerfeld, designer, creativo e fotografo, che nel 1982 aveva preso le redini della Maison Chanel ...

Mika ricorda Karl Lagerfeld e racconta il loro primo incontro : Mika ricorda Karl Lagerfeld, stilista, illustratore e fotografo tedesco scomparso. Con un post su Instagram, Mika ricorda il giorno in cui lo conobbe e, nel giorno della sua scomparsa, ne sottolinea le doti artistiche e la genialità condividendo uno scatto che li ritrae insieme. Karl Lagerfeld è stato un innovatore nel mondo della moda. Sua l'idea di introdurre le top model ma anche di portare in scena gli abiti in passerella attraverso le ...

Virginie Viard - ecco chi è il braccio destro di Karl Lagerfeld che ora prenderà il suo posto alla guida di Chanel : L’avevamo vista spuntare alla fine della sfilata parigina dell’haute couture, insieme alla modella Vittoria Ceretti: mora, vestita di nero, aveva fatto capolino per prendere gli applausi del pubblico al posto di Karl Lagerfeld, per la prima volta assente a sua sfilata. Trés fatigué, stanco, aveva prontamente detto la maison. Quell’apparizione anticipava un cambio epocale: oggi Virginie Viard è alla guida di Chanel dopo la scomparsa di Karl ...

Chi è Virginie Viard - erede di Karl Lagerfeld da Chanel : Dopo la scomparsa del kaiser, il timone del lavoro creativo per le collezioni della maison passa nelle mani della sua più...

Per cosa sarà ricordato alla fine Karl Lagerfeld : La morte di Karl Lagerfeld è uno di quei rari casi, ormai sempre più rari, di sparizione che coincide con la fine di un'epoca. Le famose icone, personaggi mitici che impongono uno stile ben definito che va oltre la loro arte, in questo caso la moda e la fotografia. Icone che lasciano tracce indelebili e che sono sempre più irripetibili in un'epoca dominata da immagini che viaggiano su un filo globale, accessibili sempre a tutti e che invece di ...

Karl Lagerfeld - i libri e i documentari che raccontano il suo genio : Nella giornata di ieri, il mondo della moda è stato stravolto dalla notizia che tutti pensavano sarebbe arrivata in un tempo molto più lontano di questo: Karl Lagerfeld, poliedrico e visionario artista e direttore creativo di Chanel e Fendi, è scomparso, lasciando un incolmabile vuoto all’interno del fashion system. Un vuoto dato tanto dalla sua presenza fisica, con la sua silhouette black & white, i suoi occhiali neri e il suo ...

Morto Karl Lagerfeld - il geniale artista che amava i libri e la carta : Per Karl Lagerfeld, l'artista Morto ieri a 85 anni, la carta era il bene più prezioso mai esistito. Per questo motivo la libreria nella sua casa-atelier era una biblioteca con migliaia di volumi consultabili tramite una passerella. Da Virginia Woolf a Thomas Mann, passando per i preziosi volumi d'arte: la passione per i libri di un genio del nostro tempo.Continua a leggere

Karl Lagerfeld - la passione per le auto : Karl Lagerfeld, scomparso il 19 febbraio, è stata una delle menti creative più influenti e brillanti degli ultimi quaranta anni, nel campo della moda e della fotografia. Quello che forse non tutti sanno è che era anche un appassionato di automobili. Ma per il genio tedesco non era tanto una questione di possesso, quanto di creatività. Negli anni, infatti, ha avuto diverse collaborazioni con alcuni brand automotive, ...

Karl Lagerfeld : vita dello stilista e Direttore Creativo di Chanel : ... Karlismi - che hanno contribuito ad accrescerne il mito, tanto da essere raccolti nel volume "Il mondo secondo Karl" realizzato dai giornalisti francesi Jean-Christophe Napias e Sandrine Glbenkian. ...

Addio a Karl Lagerfeld - leggendario stilista - fotografo e.... collezionista di oggetti Apple - : Il mondo della moda piange un mostro sacro. Karl Lagerfeld era una leggenda nel del settore: stilista, fotografo, illustratore, artista, icona pop nota come 'Kaiser' , l'imperatore, per l'imponenza ...

Beaulieu-sur-Mer - la villa segreta di Karl Lagerfeld sulla Costa Azzurra : ... in vendita la villa di Clooney I temi caldi Castelul de Lut, il castello delle fate nel cuore della Romania È salpata la Costa Luminosa che farà il giro del mondo I Trenini Verdi della Sardegna ...

Karl Lagerfeld : i ricordi social di modelle - celebrità e stilisti : Il mondo della moda ricorda Karl Lagerfeld sui social. Tutte le modelle più famose al mondo, amiche di Karl, hanno postato un personale ricordo con foto tratte dai loro album di foto private e pubbliche. Tanti cuori spezzati e un breve messaggio per Linda Evangelista: «Karl... Grande ...

Karl Lagerfeld è morto : con lui finisce un impero : Il "Kaiser Karl" non c’è più e con lui va via la sua "divisa": occhialoni neri indossati giorno e notte, completi scuri, capelli candidi raccolti in una coda bassa come quelli dei re francesi, e guanti di pelle nera, come quelli degli aviatori. Stilista, artista eclettico e controtendenza, designer e fotografo. È morto oggi, giorno d’inizio della Milano fashion week, all’età (presunta) di 85 anni, dopo un periodo di malattia. La sua assenza alla ...