Isola dei Famosi 2019: cast, concorrenti, puntate e tutte le anticipazioni

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Va in onda da giovedì 24 gennaiola quattordicesima edizione dell'dei, il reality prodotto da Mediaset, in collaborazione con Magnolia. Ecco tutto quello che c'è da sapere.La prossima puntata va in onda mercoledì 20 febbraio. Di seguito alcune. Anzitutto, Karin Trentini, ovvero la moglie di Riccardo Fogli, arriverà in Honduras per chiarire i presunti tradimenti che avrebbe rifilato al marito. Spazio poi ad un triangolo bollente. Pare infatti che la nuova coppia Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sia insidiata dalla bellissima modella cubana Ariadna Romero, a sua volta invaghita del collega Mohamed Ghezzal. Come andrà a finire?Il quinto appuntamento con l’deiè andato in onda mercoledì 13 febbraio ed è stato segnato dall’arrivo di Ariadna Romero, modella e showgirl cubana, ma anche dalla manomissione della macchina del riso da parte di Stefano Bettarini.Kaspar, in nomination, è stato eliminato ma ha scelto di approdare su un'altrada solo e di entrare in sfida con altri eliminati che lo raggiungeranno. Un’altra eliminazione lampo ha poi mandato a casa Yuri.In nomination finiscono Giorgia e Marco e Luca. Soleil, nominata leader della settimana, ha scelto di passare la notte con Jeremias con cui pare proprio ci sia un flirt in corso che promette sviluppi.La quarta puntata dell'deiè andata in onda domenica 10 febbraio, per la prima volta senza Youma che in settimana ha deciso di abbandonare il reality, anche lei dopo John Vitale e Francesca Cipriani. A lasciare il gioco è stata Grecia Colmenares che, in nomination con Sara e Yuri (tra i quali pare stia nascendo del tenero), non ce l'ha fatta. Nella quarta puntata, hanno fatto il loro arrivo alle Honduras due nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Anastasia Sorgè. Lui è il fratello di Belen Rodriguez, lei è l'ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne e già sta facendo discutere per gli apprezzamenti fatti a Stefano Bettarini. Marco Maddaloni è Leader per la seconda volta. In nomination sono andati Yuri, Sarah e Kaspar, mentre il Divino Oltema sarebbe vicino all'addio.