Grande Fratello 15 | Matteo Gentili spiega la crisi con Alessia Prete

Nicolò Zaniolo sbotta contro le Iene : “Mia mamma al Grande Fratello? Proprio no!” : Non è finito bene il servizio de Le Iene con il calciatore Nicolò Zaniolo, rivelazione dell’anno della Roma, e a sua mamma, Francesca Costa, popolare sui social con oltre 250mila follower. “Non volevo neanche farla quest’intervista”, sbotta il calciatore verso la finale del filmato. A scatenare la sua reazione alcuni doppi sensi de Le Iene e la possibile partecipazione della madre al Grande Fratello. “Non ci andrà. ...

Nicolò Zaniolo sbotta con la madre : "Non farai il Grande Fratello" : Le Iene sono andate a 'trovare' il golden boy del calcio italiano il 19enne Nicolò Zaniolo , attaccante della Roma. L'inviato Nicolò De Devitiis, dopo aver fatto un appostamento al cancello dell'...

Zaniolo alle Iene : "Mia mamma al Grande Fratello? Proprio no!" : Doveva essere solo uno scherzo, e in gran parte lo è stato. Ma poi, nel finale, Nicolò Zaniolo ha detto chiaro e tondo quello che pensa: 'Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre'. Il ...

Casting per il 'Grande Fratello' e per il film 'Hotel Roma' : Casting in corso per la nuova edizione del Grande Fratello, il reality in onda sulle reti Mediaset. A tal proposito, sono in continuo aggiornamento le nuove date delle selezioni. Attualmente aperti anche i Casting per la realizzazione di un film dal titolo Hotel Roma, diretto da Mario Iannuzziello. Grande Fratello Proseguono le selezioni relative al noto reality Grande Fratello. Oltre ai Casting che si terranno la prossima settimana a Gallipoli, ...

Salvo Veneziano - l’ex concorrente del Grande Fratello minacciato in stazione Centrale : “Stronzo - pezzo di me**a italiano'” : “Io sono nato per strada, ma mi sono allontanato perché ho avuto paura. Per andare alla stazione di Milano bisogna camminare armati“. A dirlo è l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano, che in una lunga diretta su Facebook ha raccontato di esser stato aggredito e minacciato in stazione Centrale a Milano. Dopo l’esperienza del reality, Veneziano ha aperto una serie di pizzerie in Brianza e ...

Grande Fratello : Lucia Bramieri insieme ad un ex del Trono Over : Grande Fratello: Lucia Bramieri fidanzata con Gianluca del Trono Over Lucia Bramieri è stata ospite della nuova diretta di Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso ha rivelato di aver ritrovato l’amore. Già alcuni giorni fa dichiarò di aver incontrato un uomo con cui aveva deciso di avviare una dolce frequentazione. […] L'articolo Grande Fratello: Lucia Bramieri insieme ad un ex del ...

Grande Fratello 16 - il prossimo 19 febbraio le selezioni a Gallipoli con Rebecca De Pasquale : Si terranno presso il locale 1489 Food Pop di Gallipoli le selezioni per gli aspiranti concorrenti della prossima edizione del reality show.

Milan - il fratello di Paquetà : "Lucas sarà Grande - lo aiuta Gattuso" : ... se il maggiore dei fratelli sarà grande con il Monza farà felici Galliani e Berlusconi, la coppia che portò il Milan sulla vetta più alta del mondo. Alessandra Gozzini

Il faro del Grande Fratello Inps sui conti di 23 milioni di italiani : Grazie alle domande per il reddito di cittadinanza, l'Inps avrà accesso ai conti correnti di ventitré milioni di italiani. Lo screening è già partito: chi in queste settimane ha richiesto per la prima ...

Il faro del Grande Fratello Inps sui conti di 23 milioni di italiani : Grazie alle domande per il reddito di cittadinanza, l'Inps avrà accesso ai conti correnti di ventitré milioni di italiani. Lo screening è già partito: chi in queste settimane ha richiesto per la prima ...

Grande Fratello 2019 - via ai casting : come partecipare alla nuova edizione del reality : I redattori del programma condotto da Barbara D'Urso sono alla ricerca di nuovi inquilini per la Casa più spiata d'Italia

Grande Fratello 2019 - casting aperti per la sedicesima edizione : La macchina della sedicesima edizione del Grande Fratello è ufficialmente in moto. La padrona di casa Barbara d'Urso a Pomeriggio cinque ha ufficializzato il via libera per le selezioni degli inquilini che animeranno la casa in primavera a pochi mesi di distanza dalla versione vip, chiusa poco meno di 2 mesi fa. L'entourage del GF è alla caccia di nuovi volti in giro per le piazze delle città e non solo, anche sui social.La produzione ...

Grande Fratello 2019 - via ai casting : come partecipazione alla nuova edizione del reality : I redattori del programma condotto da Barbara D'Urso sono alla ricerca di nuovi inquilini per la Casa più spiata d'Italia

Grande Fratello Vip : Jane Alexander - comunica con un messaggio - che con Elia Fongaro si sono lasciati. Leggi il messaggio : Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: l’annuncio dell’attrice Jane ed Elia si sono lasciati. La loro storia, nata tra le mura della Casa del Gf Vip 2018, è giunta al termine. L’annuncio... L'articolo Grande Fratello Vip: Jane Alexander,comunica con un messaggio,che con Elia Fongaro si sono lasciati. Leggi il messaggio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.