Francia | crolla tunnel ferroviario | un operaio sotto le macerie

meteoweb.eu

: #Francia, crolla tunnel ferroviario nel Sud: un disperso - SkyTG24 : #Francia, crolla tunnel ferroviario nel Sud: un disperso - SkyTG24 : #UltimOra Crolla tunnel ferroviario in #Francia: coinvolti 4 operai su una linea chiusa per manutenzione. C'è un di… - TgLa7 : #Francia: crolla #tunnel ferroviario nel sud, un disperso. La linea è chiusa per manutenzione, sul posto c'erano 4 operai -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) E’to questa mattina unsituato nel sud della, tra i Comuni di Saint-André les Alpes e Moriez: lo ha reso noto il prefetto del dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza. Secondo quanto riporta “La Provence”, tre operai si trovavano sul posto, al lavoro per il, e uno di loro è rimasto intrappolatole: si tratterebbe di un uomo di 45 anni di nazionalità straniera. Sono in corso le operazioni di soccorso. Le cause del crollo al momento non sono note.L'articolo: unleMeteo Web.