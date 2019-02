Ciclismo | Sonny Colbrelli | “Sto crescendo un passo alla volta | stagione dopo stagione”

oasport

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)ha alzato le braccia al cielo ieri, nella frazione dedicata ai velocisti del Tour of Oman: si tratta per lui della prima vittoria stagionale, che coincide con la prima anche della sua squadra, la Bahrain Merida, la stessa di Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, con quest’ultimo oggi terzo nella frazione regina.ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“.Dedica speciale per questo successo: “Mia figlia Vittoria. Dei miei 23 successi da pro’, questo è il primo che ottengo da papà. Mi è sembrato strano allontanarmi da lei, quasi innaturale, però fa parte del mio lavoro. Porto sempre con me una foto in cui sono con Vittoria e la mia ragazza, Adelina. E pure l’immagine dell’impronta di un suo piedino“.Il professionista classe 1990 ritiene però che debba dare ancora il meglio e che da padre ...