Ciclismo | Paolo Slongo | “Vincenzo Nibali ha lavorato bene | ora è sereno Non mi aspetto

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Vincenzoè pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso hasul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France.Il suo allenatoreha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al Teide abbiamo fatto un grande lavoro, per cui non ci possiamo aspettare molto dall’esordio di Vincenzo in termini di risultati. Diciamo che per noi all’UAE Tour inizierà un altro tipo di lavoro, con verifiche importanti che attendiamo con curiosità soprattutto per quanto riguarda la cronosquadre. Vincenzo, Damiano Caruso, Rohan Dennis e compagni hannocon impegno, ma adesso è giunto il momento di verificare in gara ...