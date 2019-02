Batwoman trova il suo Jacob Kane ma perde il regista del pilot David Nutter | produzione

optimaitalia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Le riprese deldisi avvicinano a grandi passi visto che proprio a marzo cast e crew avrebbero dovuto rirsi a Vancouver per girare il primo episodio ma tutto potrebbe essere rimandato. Le novità che arrivano dagli Usa sono sia positive che negative e sembra che quest'ultima possa davvero mettere in pericolo le riprese e far saltare i piani di. Ma cosa è successo di così grave?Secondo un nuovo rapporto di The Wrap ilnoto per aver diretto alcuni episodi di Game Of Thrones,ha lasciato il suo posto per non meglio precisati motivi personali. A chiarire un po' le cose e a calmare le acque agitate ci ha pensato poi Variety che ha confermato la partenza delche rimarrà coinvolto nel progetto come produttore ma ha confermato anche che un altroè già pronto a prendere il suo posto.In questo caso si tratta di un volto ...