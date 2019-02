Adrian - Michelle Hunziker demolisce Adriano Celentano : 'Perché sono fuggita. E la battuta sullo stupro...' : Si parla, ancora, di Adrian , il controverso show di Adriano Celentano su Canale 5. Un super-flop ora in ghiacciaia: fermo da tre settimane per presunti guai di salute del Molleggiato. Uno show ...

Michelle Hunziker - frecciatina ad Adriano Celentano : non si pente di essersene andata : Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo aver preso le distanze da Adrian, lo show di Adriano Celentano trasmesso per poche settimane in prime time su Canale 5 prima di essere sospeso. In un primo momento, infatti, la showgirl svizzera doveva essere la co-conduttrice dello show evento che ogni settimana doveva precedere la messa in onda del tanto atteso cartone 'Adrian', costato molti soldi a Mediaset. All'ultimo momento, però, la Hunziker fece ...

Confermato lo show di Adriano Celentano su Canale5 senza Teo Teocoli e Michelle Hunziker : Lo show di Adriano Celentano su Canale5 si conferma senza la presenza di Teo Teocoli e Michelle Hunziker. Sembra invece confermata la presenza del Molleggiato nello show che precederà la messa in onda della serie Adrian, anche se non si conoscono le sue modalità di partecipazione. La prima puntata dell'atteso evento, che ha già reso sordi i telespettatori attraverso uno spot piuttosto maleducato, avrà luogo il 21 gennaio e sarà anticipata ...

Adrian - il programma di Adriano Celentano avvolto nel mistero : Michelle Hunziker e Teo Teocoli avrebbero abbandonato perché lui non c’è mai : E’ avvolto nel mistero “Adrian“, il nuovo evento targato Mori-Celentano. Il debutto fissato per lunedì 21 gennaio è ricordato agli spettatori di Canale 5 con promo martellanti e audio alle stelle. Protagonista della serata il cartoon, un progetto iniziato ben undici anni fa, prima previsto su Sky poi più volte annunciato da Mediaset e ora finalmente in onda. Uno o due episodi a puntata, ciascuno da 45 minuti? Solo spazio al ...

Michelle Hunziker e Teo Teocoli - rivolta a Mediaset. Retroscena su Adrian : 'Celentano non si è mai visto' : Terremoto Adriano Celentano a Mediaset . Lo show Adrian dovrebbe iniziare lunedì 21 gennaio ma il condizionale è d'obbligo perché stanno saltando tutti i piani. Voci impazzite da Verona, dove il ...

Michelle Hunziker e Adriano Celentano per la prima volta insieme in tv : le anticipazioni esclusive : ... su cui la strategia del gruppo Mediaset continua ad investire per produrre spettacoli di intrattenimento capaci di rispondere, in modo soddisfacente, creativo e tradizionale, alle aspettative dei ...

Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 - data e promo : Michelle Hunziker conduttrice degli show da Verona? : L'appuntamento con Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 è certamente il più atteso di questo inizio d'anno: un evento televisivo, che coniugherà show e serie d'animazione, in onda in prima serata da lunedì 21 gennaio. Inizialmente annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni per il 7 gennaio, a pochi giorni dal compleanno del Molleggiato che ha appena compiuto i suoi 81 anni nel giorno della Befana ed è stato celebrato con speciali su ...