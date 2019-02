Spoiler Uomini e donne | Lorenzo avvistato a Roma | altro indizio prima del serale

Spoiler Speciale Uomini e Donne : Riccardi ha scelto Claudia (RUMORS) : Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti dello 'Speciale Uomini e Donne: la scelta', dedicato ala decisione finale di Lorenzo Riccardi, chiamato a scegliere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi tra le due corteggiatrici rimaste, Claudia e Giulia. Prima della messa in onda della puntata, hanno cominciato a venire fuori le prime indiscrezioni sul web riguardanti quanto successo nel corso della registrazione ...

Uomini e Donne Spoiler : Riccardi sceglie Claudia - lei dice 'Si' (RUMORS) : In questi giorni sono state registrate le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. La redazione di Uomini e Donne ha provato in tutti i modi ad essere blindatissima in merito, eppure delle indiscrezioni sono trapelate. Da un po' di ore a questa parte, infatti, è trapelata la decisione presa da Lorenzo Riccardi. Il tronista ha scelto Claudia Dionigi che gli ha risposto di "Si". Arginare la fuga di notizie nelle ultime ore è stato ...

Uomini e Donne Spoiler - Andrea : dopo il no - avrebbe chiesto il confronto con la tronista : Le anticipazioni sulla scelta di Teresa Langella, stanno facendo molto discutere; pare, infatti, che la ragazza abbia preferito Andrea Dal Corso ad Antonio Moriconi, ma si sia beccata un bel "no". A svelare quello che sarebbe successo nel castello dove è avvenuta la registrazione del primo speciale di Uomini e Donne, è stato il "Vicolo delle News", che ha anche fatto sapere che il corteggiatore e la tronista si sarebbero rivisti dopo il rifiuto. ...

Uomini e Donne Spoiler serale : tra gli ospiti ex coppie del talk come Aldo e Alessia : Tutto è ormai pronto per il serale di Uomini e Donne che andrà in onda a partire da venerdì 15 febbraio. Nel corso della giornata di lunedì 11 è stata registrata la tanto attesa scelta di Teresa Langella. La redazione è blindatissima in merito, nonostante tutto, sono trapelate alcune indiscrezioni. Tra queste, nelle ultime ore si stanno diffondendo i rumors in merito agli ospiti presenti nel corso del serale di Uomini e Donne: ci saranno tanti ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo dovrebbe scegliere Claudia Dionigi - lo rivela una talpa : Lorenzo Riccardi è prossimo alla scelta ma arrivano alcune anticipazioni sul programma Uomini e Donne che rivelerebbero anche chi sarà la fortunata. Sappiamo che anche Teresa Langella ha scelto proprio ieri sera e che secondo le indiscrezioni social il fortunato sarebbe Andrea Dal Corso. La registrazione della scelta di Lorenzo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, considerando che la puntata a lui dedicata andrà in onda il 22 febbraio. Secondo ...

Spoiler Uomini e Donne : secondo le indiscrezioni Teresa avrebbe scelto Andrea : Lunedì 11 febbraio è stata registrata la scelta di Teresa Langella, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 venerdì 15, quando andrà in onda il primo speciale di Uomini e Donne. Il blog "Vicolo delle News" offre alcuni indizi che potrebbero anticipare come è andata a finire: le mosse che i parenti e alcuni ospiti "vip" hanno fatto sui social network, infatti, porterebbero a pensare che la preferenza della napoletana sia andata ad Andrea ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo - arrabbiato - avrebbe lasciato la villa - Claudia e Giulia : Il blog "Il Vicolo delle News" ha fornito un'interessante anticipazione di quello che sarebbe successo nella villa tra Lorenzo e le sue corteggiatrici. Prima di scegliere una tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, il tronista di Uomini e Donne avrebbe dovuto trascorrere con entrambe un weekend in un posto da sogno. Si vocifera, però, che una delle due ragazze pare abbia fatto arrabbiare Riccardi, a tal punto da spingerlo a tornare a casa molto ...

Spoiler Uomini e Donne - Irene insulta Valentina : 'Ti meriti una m***a come lei' : Ieri, domenica 10 febbraio, c'è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che vede protagonisti Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez, Andrea e Angela. Gli ultimi due tronisti sono i neo arrivati in sostituzione di Lorenzo e Teresa ormai prossimi alla scelta. I mattatori di questa puntata sono stati ancora una volta Ivan e Luigi con quest'ultimo che si è venuto a trovare nuovamente tra due fuochi dopo l'auto eliminazione di ...

Uomini e donne - Spoiler trono di Luigi : Giorgia si elimina : Una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e donne è avvenuta lo scorso 7 febbraio e, stando a quanto riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', Luigi Mastroianni è rimasto con due corteggiatrici a poche settimane dalla scelta. Da quanto si apprende, infatti, la giovane Giorgia si è auto eliminata, lasciando campo libero ad Irene e Valentina che, dunque, si contenderanno il cuore del tronista siciliano sino alle ...

Uomini e donne - Spoiler puntata di oggi : Luigi folgorato da Valentina : oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico in cui vedremo, come ci riportano le anticipazioni, come stanno proseguendo i troni di Teresa e di Luigi. In particolare quest'ultimo, a poche settimane dalla scelta, sembra avere le idee ancora confuse e come vedremo, rimarrà folgorato da una nuova corteggiatrice, Valentina. Per Teresa invece si avvicina il momento della scelta tra Antonio e Andrea e da ...

Uomini e donne - Spoiler registrazione 31 gennaio : Luigi potrebbe eliminare Giorgia : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta giovedì 31 gennaio e dove è stata presentata la nuova tronista che prende il posto lasciato libero da Lorenzo Riccardi. Si tratta di Angela Nasti, sorella della famosa influencer Chiara. In puntata spazio al trono di Luigi Mastroianni che come ci rivelano le anticipazioni, ha fatto un passo avanti con Valentina e Irene, ma non con la giovane Giorgia e che pare dunque ad un ...

Spoiler Uomini e Donne - Lorenzo confessa : 'Ho paura di prendere la decisione sbagliata' : Nei giorni scorsi c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, il popolarissimo Dating show di Canale 5 ideato e condotto dalla regina indiscussa della televisione italiana, Maria De Filippi. I colpi di scena, come al solito, non sono mancati con Ivan che ha insultato le sue corteggiatrici dicendole: ''Siete persone di me**a'', ma non solo, perché la puntata sarà ricordata per un annuncio molto importante da parte di Lorenzo Riccardi. ...

Uomini e donne - Spoiler trono over di oggi : Noel sbugiarda Armando : Una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over ci attende anche oggi 29 gennaio a partire dalle 14,40 su canale 5 e dove vedremo la conclusione del confronto tra Noel e Armando, dopo le accuse del cavaliere di settimana scorsa. Accuse a cui la dama ha replicato già nella puntata di ieri 'sbugiardando' Armando ed il cui epilogo verrà trasmesso nella puntata odierna. Stando alle anticipazioni, assisteremo anche ad una proposta di ...

Spoiler Uomini e Donne : Tersa e Lorenzo pronti alla scelta finale - arriva una new entry : Siamo giunti alla fine di questo primo mese del 2019. Con l'arrivo di febbraio sembra concludersi il percorso di due tronisti di Uomini e Donne: stiamo parlando di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. I due tronisti, infatti, durante l'ultima registrazione hanno dichiarato di essere pronti nel dichiarare i propri sentimenti a colui/colei con cui vogliono uscire dal programma....Continua a leggere