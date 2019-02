Sci di fondo | Mondiale al via | Pellegrino guida l' Italia più giovane

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Federico Pellegrino ed altri otto azzurri in gara nella sprint iridata di giovedì : Ormai ci siamo: giovedì 21 febbraio si assegneranno le prime medaglie ai Mondiali di sci di fondo e l’Italia calerà subito l’asso. nella sprint in tecnica libera gli azzurri saranno in cinque nella gara maschile, in quanto Federico Pellegrino parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017). Assieme a lui saranno della partita Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Claudio Muller e Davide Graz. nella gara ...

Sci di fondo – Mondiali di Seefeld : si comincia con la sprint a tecnica libera - Pellegrino guida il gruppo azzurro : Pellegrino guida l’Italia nella sprint che apre i Mondiali di Seefeld. I nove italiani impegnati fra uomini e donne Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato gli atleti che prenderanno parte giovedì 21 febbraio alla gara d’apertura dei Mondiali di Seefeld, in Austria, una sprint a tecnica libera (qualificazioni alle ore 12.00, fase a eliminazione diretta alle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Aggrappati a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani : “Hashtag NonsoloFedericoPellegrino”. Nelle ultime due grandi manifestazioni internazionali di sci di fondo l’Italia si è presentata con una sola vera speranza di medaglia, legata allo specialista valdostano della sprint. A Lahti due anni fa Pellegrino riuscì a conquistare il titolo iridato della sprint individuale a tecnica libera e, assieme ad uno scatenato Noeckler, a ottenere l’argento nella Team Sprint a tecnica ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Mondiali Sci di Fondo - Tutto pronto per la rassegna iridata di Seefeld : i convocati azzurri : I diciassette convocati per i Mondiali di Seefeld: sette esordienti, è la spedizione più giovane di sempre Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 76 del 18 febbraio 2019 la ...

Mondiali Sci di Fondo – Tutto pronto per la rassegna iridata di Seefeld : i convocati azzurri : I diciassette convocati per i Mondiali di Seefeld: sette esordienti, è la spedizione più giovane di sempre Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 76 del 18 febbraio 2019 la formazione che prenderà parte ai Mondiali di sci nordico, in programma da giovedì 12 a domenica 3 marzo a Seefeld (Aut). Si tratta di diciassette atleti complessivi, divisi fra 10 uomini e sette donne. Il record di partecipazioni spetta a ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Scatteranno mercoledì i Mondiali di sci di fondo a Seefeld, nella parte austriaca del Tirolo, con dodici podi da assegnare in questa che si preannuncia un’edizione con tantissime domande a cui dare risposta. L’Italia punterà senz’altro gli occhi sui primi giorni, nei quali avrà la maggiore possibilità di conquistare l’alloro più importante con Federico Pellegrino, che difende il titolo iridato della gara sprint ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di Fondo – De Fabiani ammette : “ero stanco dopo la sprint - non riuScivo a tenere il ritmo alto : il risultato non preoccupa” : Francesco De Fabiani commenta con sincerità la sua prova al termine della 15km in tecnica classica di Cogne, chiusa con un rivedibile 23° posto: l’azzurro fa mea culpa Le dichiarazioni di Francesco De Fabiani dopo la 15 km in tecnica classica di Cogne chiusa al 23° posto. “Inizialmente puntavo più sulla 15 km in tecnica classica che sulla gara di sabato. Certo che arrivare in finale nella sprint è stato molto bello, ma ...

Sci di fondo : Alexander Bolshunov domina la 15 km in tecnica classica di Cogne : Alexander Bolshunov ha vinto in quel di Cogne la 15 km in tecnica classica davanti al collega Niskanen Cogne applaude Alexander Bolshunov. Il russo, che aveva cominciato la stagione alla grande vincendo sia la sprint che la 15 km in tecnica classica nell’opening di Ruka, torna a trionfare in Coppa del mondo con una prova strepitosa nella quale conferma di essere tra i migliori, se non il migliore specialista del passo alternato. Il ...