Nella stessa tomba con l’amico a 4 zampe | l’On Brambilla | “Bene la Lombardia | ora

NBA - Giannis e Curry Nella stessa squadra nel 2021? Ecco come potrebbe succedere : ... letteralmente, con il clamoroso alley-oop schiacciato a terra da Curry e trasformato nell'highlight della notte da Antetokounmpo, facendo saltare in piedi tutti gli appassionati in giro per il mondo ...

A Pompei affiora Narciso. Il ritrovamento Nella stessa dimora dove è stato trovato l'affresco con Leda e il cigno : Non solo il bellissimo affresco con Leda e il cigno. Nell'atrio della stessa dimora gli archeologi hanno riportato alla luce a Pompei anche un altro strepitoso affresco con l'immagine di Narciso che si specchia nella sua immagine, secondo l'iconografia classica. Lo annuncia la direttrice ad interim Alfonsina Russo. "La bellezza di queste stanze ci ha indotto a modificare il progetto e a proseguire lo scavo - spiega- Ciò sentirà in ...

NBA – Paul George e Russell Westbrook da record : 2 triple doppie da +20 punti Nella stessa partita : record storico per Paul George e Russell Westbrook nella sfida vinta dai Thunder contro i Blazers: i due sono diventati i primi compagni a far registrare due triple doppie da più di 20 punti nella stessa partita Notte storica per gli Oklahoma City Thunder. La sfida vinta da OKC contro Portland per 120 a 111 ha portato con sè un record straordinario, firmato dai due grandi talenti del roster dei padroni di casa: Paul George e Russell ...

NBA - compagni in tripla doppia Nella stessa partita : tutti i precedenti nella storia : Oscar Robertson, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James: questi i nomi dei campioni che fanno parte dell'esclusivo club di giocatori in grado di chiudere in tripla doppia una partita ...

Israele - Beqiraj show : quattro tunnel consecutivi Nella stessa azione! VIDEO : Difficilmente Hapoel Beer Sheva-Maccabi Netanya , sfida del campionato israeliano disputata nel weekend, passerà alla storia per risultato finale , 1-1, né per balzi in classifica. Già, perché la ...

Dottoressa Giò - Barbara D'Urso cita se stessa Nella fiction e scatena reazioni in rete : FUNWEEK.IT - C'è chi può e chi non può… Barbara D'Urso - regina di Mediaset, degli ascolti, della domenica e dell'universo conosciuto - può senza alcun dubbio citare se stessa: e in effetti lo ...

Animali e padroni Nella stessa tomba : la Lombardia dà l’ok : Cani: fanno di tutto per consolarciCi asciugano le lacrimeCome reagiscono al nostro piantoCi corrono incontroNon tutti, peròSi prendono cura di noiAccarezzarli ci fa beneCon loro torna il buon umorePotranno riposare insieme per sempre, vicini come sono stati in vita, come succede fra membri della stessa famiglia. I proprietari e i loro Animali da compagnia potranno essere tumulati nello stesso loculo o nella stessa tomba di famiglia. Mercoledì è ...

Cani e gatti tumulati Nella stessa tomba dei padroni : il primo ok della Regione Lombardia : Se il Consiglio Regionale approverà, cosa che prevedibilmente accadrà il 19 febbraio, Cani e gatti potranno essere tumulati nello stesso loculo dei padroni. La cosa accadrebbe per via di un emendamento di Forza Italia, come spiega il capogruppo azzurro in Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, nell’ambito di una più generale riforma dei servizi funebri e cimiteriali, e che è passato in commissione consiliare Sanità. “In base alla volontà dei ...

Il figlio di Stéphanie di Monaco - che si sposerà Nella stessa chiesa di Grace Kelly e Ranieri : Louis Ducruet e Marie ChevallierLouis Ducruet e Marie ChevallierLouis Ducruet e Marie ChevallierLouis Ducruet e Marie ChevallierLouis Ducruet e Marie ChevallierSe Charlotte Casiraghi ha rimandato il matrimonio con Dimitri Rassam, tra voci di crisi e successive smentite, il cugino Louis Ducruet ha le idee chiarissime sul suo futuro: nel 2019 sposerà la storica fidanzata Marie Chevallier. Il 26enne, primogenito di zia Stéphanie e Daniel Ducruet, ...

Quattro neonati morti e tutti e quattro stavano Nella stessa stanza : I fatti ci dicono che i nostri ospedali sono fatiscenti, il personale insufficiente, i dirigenti scelti dalla politica. Gli analisti ci dicono che la maggioranza delle spese dello Stato riguarda la ...

Incredibile Ronaldinho - convive con due donne Nella stessa casa : Ronaldinho è stato uno dei calciatori più importanti in assoluto, tecnica Incredibile mentre adesso il brasiliano fa parlare soprattutto per le situazioni fuori dal campo. Il calciatore vive una doppia storia d’amore con Priscila Coelho e Beatriz Souza, addirittura Ronaldinho convive nella stessa casa con entrambe. Qualche giornalista brasiliano sostiene di uno ‘stipendio’ di 1500 euro versato alle due donne per le ...