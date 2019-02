Morte Astori | martedì 12 marzo messa in onore del calciatore

Cambia la data di Atalanta-Fiorentina : accolta la richiesta Viola di non giocare nel giorno dell’anniversario della Morte di Astori : Cambiano le date di Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina: accolta la richiesta della società Viola di non giocare il 4 marzo, data dell’annivversario della morte di Davide Astori. Partita spostata al 3 marzo A partire dall’anno scorso, il mese di marzo ha tristemente assunto un significato particolare per tutti i tifosi della Fiorentina. Il 4 marzo 2018 i tifosi Viola sono venuti a conoscenza della morte del proprio capitano, ...

Fiorentina - il 4 marzo sarà un anno dalla Morte di Astori : la società chiede di spostare la gara contro l’Atalanta : Davide Astori ci ha lasciati il 4 marzo del 2018, proprio un anno dopo la squadra di mister Pioli dovrà giocare contro l’Atalanta La morte di Davide Astori ha lasciato un vuoto all’interno dello spogliatoio della Fiorentina. Quel maledetto 4 marzo ad Udine se n’è andato il capitano viola, un grande uomo oltre che un grande calciatore. Ad un anno di distanza dalla morte di Astori, il suo ricordo è ancora vivo, tanto che la ...

Francesca Fioretti - primi sorrisi a un anno dalla Morte di Davide Astori : Francesca Fioretti torna a sorridere a un anno dalla scomparsa dell?amato compagno, Davide Astori. Lo scorso marzo infatti il calciatore che militava nelle fila della Fiorentina è venuto...

Dramma Sala - Veretout compara la scomparsa dell’ex compagno alla Morte di Astori : “per Emiliano si può ancora sperare” : L’ex compagno di Emiliano Sala parla della scomparsa del calciatore italo-argentino: le parole del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, parla del caso che ha sconvolto il calcio europeo: la scomparsa di Emiliano Sala. Il francese ha conosciuto il calciatore disperso con il suo aereo nel canale della Manica nei pochi giorni condivisi con lui all’Aston Villa. “Abbiamo ...

Morte Astori - Brugada : “La medicina dello sport italiana è la più avanzata d’Europa” : “Il modello italiano per il controllo sugli sportivi è il più avanzato d’Europa”. Lo ha detto Josep Brugada, professore di medicina dell’Università di Barcellona e direttore dell’Unita’ di Aritmia pediatrica all’ospedale San Giovanni di Dio, a Barcellona, e padre della sindrome che porta il suo nome nei casi di Morte improvvisa recentemente accostata anche al caso dell’ex capitano della Fiorentina, ...

Le notizie del giorno – Giornata di lacrime per Astori - il caso Bale e le ultime sulla Morte del tifoso dell’Inter : Le notizie del giorno – “Un anno fa era il tuo 31esimo compleanno. Quel 13 al contrario… Ci manchi capitano”. E’ il commovente messaggio suo profilo twitter da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ricordando nel giorno del suo trentaduesimo compleanno il difensore e capitano gigliato Davide Astori, scomparso lo scorso 4 marzo. Tutto il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte del calciatore ma anche e soprattutto ...

Un anno di sport - non solo gioie : la Morte di Astori ha sconvolto il mondo del calcio : Si è concluso un anno di sport, emozioni e gioie ma anche dolori. E’ stato un anno triste e soprattutto per la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato senza vita alla vigilia della gara di campionato contro l’Udinese. Dopo l’ultima perizia è emersa una patologia cardiaca, si tratta di una malattia ‘invisibile’ e che non dà alcun preavviso. Astori era solo in stanza, forse l’aiuto di ...

Morte Astori - la mamma rompe il silenzio : ''Voglio un perché'' : Parla per la prima volta la madre di Davide Astori , dopo quel tragico 4 marzo che vide la scomparsa del capitano viola. Ancora vivo ogni singolo istante di quei tragici momenti, la signora Anna , ...

Morte Astori - rivelazione shock di mamma Anna : “quella mattina…” : Morte Astori – Sono passati ormai più di 8 mesi dalla Morte di Davide Astori, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, la Fiorentina ha attraverso un momento difficilissimo ma ha anche avuto la forza di reagire. Nel frattempo arrivano rivelazioni shock da parte di mamma Anna, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, rivelazioni sul giorno della Morte del figlio: “io e mio marito dovevamo andare alla messa e ...

Inchiesta su Morte Astori - il difensore : 'Stagno ha seguito le linee guida' - Sardiniapost.it : Il direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari Francesco Stagno , indagato per la morte del calciatore Davide Astori , non ha risposto all'invito a comparire della procura di Firenze '...

Morte Davide Astori : ieri l’interrogatorio dei medici accusati di omicidio colposo - uno non si è presentato : E’ di pochi giorni fa la notizia di due avvisi di garanzia per due medici degli ospedali di Firenze e Cagliari in merito alla Morte del capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta nel marzo scorso (Svolta nell’indagine per la Morte di Davide Astori: due medici indagati per omicidio colposo). “Il professore ha reso un interrogatorio ribadendo la correttezza del suo operato e la rigorosa osservanza di ogni legge medica e ...