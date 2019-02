La Lazio tenta la rimonta contro il Siviglia | la gara in diretta su Sky

Lazio - attenta : il Cardiff potrebbe provare l'ultimo assalto per Wesley : Attenzione a Wesley . Tare lo ha puntato, vuole portarlo alla Lazio, lo sta aspettando a giugno ma attenzione al Cardiff. La tragedia di Emiliano Sala ha colpito il mondo del calcio, e ha stravolto i piani di mercato della squadra gallese. MERCATO Lazio - Secondo il sito Het Nieuwsblad il Cardiff City avrebbe offerto 20 milioni di euro al Bruges per l'attaccante ...

Napoli-Lazio - Ancelotti non si accontenta : “abbiamo qualità - ma voglio di più. Obiettivi? Non ci poniamo limiti” : L’allenatore del Napoli si è complimentato con i propri giocatori, non ponendo limiti alla sua squadra in vista del prosieguo della stagione Comincia bene il 2019 per il Napoli, abile a sbarazzarsi della Lazio davanti al proprio pubblico. Nonostante le assenze di Insigne, Allan e Koulibaly la formazione azzurra riesce ad avere la meglio sugli uomini di Inzaghi, costretti ad arrendersi sotto i colpi di Callejon e ...

MotoGp - clamorosa riveLazione di mercato : Marc Marquez tentato da un altro team : Il CEO di KTM ha rivelato di aver presentato a Marquez un’allettante offerta prima di firmare un biennale con la Honda Marc Marquez è stato vicino alla KTM prima di firmare il rinnovo di contratto con la Honda, ufficializzato prima della scorsa stagione di MotoGp. FRANCOIS FLAMAND Un retroscena di mercato alquanto sorprendente, rivelato dal CEO di KTM Spagna Marc Coma, intervenuto ai microfoni di Radio Marca: “c’è stata ...

Il calciomercato oggi – Marotta scatenato - la Lazio tenta il grande colpo : Il calciomercato oggi – L’Inter e soprattutto Marotta fa sul serio in vista della prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per gennaio ma non sono previsti grossi colpi. Discorso completamente diverso invece per giugno dove i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con Godin, un difensore di grande esperienza e qualità che aumenterà sicuramente il livello della squadra. E non è di certo finito, secondo quanto riporta la ...

La Lazio tenta il colpo Malcom : Dalla Spagna arrivano novità importanti riguardanti il mercato della Lazio: il club di Lotito sta lavorando al colpo Malcom. Il 21enne attaccante brasiliano, arrivato in estate dal Barcellona quando ...

Calciomercato Lazio - si tenta il colpo Robben : anche i bookie aprono uno spiraglio : La Lazio sta disputando una stagione molto importante ed adesso è alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio per completare la rosa. Nelle ultime ore novità importante, l’olandese Robben figura nella lista degli svincolati di lusso per la prossima stagione e l’ipotesi di vedere l’esterno olandese con la maglia biancoceleste viene sempre più presa in considerazione dai bookmaker. In particolar modo gli analisti ...

Lazio-Torino - le pagelle : Correa stenta - Ciro non gira : ROMA Occasioni, episodi e tanto agonismo in una vera sfida per l'Europa. Finisce 1 a 1 all'Olimpico ed è forse il risultato più giusto contro il Toro nell'ultima gara dell'anno. Una buona Lazio non va ...

Il mondo di Patty - 'Ha tentato di manipolarmi'. la riveLazione-choc su Juan Darthes dall'ex di Thelma Fardin : 'Mi ha chiamato dopo 10 anni che non lo sentivo'. Ad aggravare la situazione dell'attore de Il mondo di Patty Juan Darthes è l'ex fidanzato di Thelma Fardin , Juan Manuel Guilera , Gonzalo nella ...

Lazio-Eintracht : petardi all'Olimpico - tifosi tedeschi tentano invasione di campo : Lazio-Eintracht ad alta tensione. Dopo gli scontri tra tifosi tedeschi e polizia fuori a Ponte della Musica , qui la notizia , , gli ultras della squadra di Francoforte hanno continuato a creare ...