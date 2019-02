Incendio a Ciampino | aeroporto evacuato e voli fermi

Incendio aeroporto Ciampino a Roma : passeggeri evacuati - stop voli : Incendio all' aeroporto di Ciampino , il secondo scalo di Roma . A causa di un rogo scoppiato all'interno dello scalo, intorno alle 8 del mattino, i passeggeri in partenza...

Roma - evacuato aeroporto Ciampino per Incendio : Roma , 19 feb. , LaPresse, - L' aeroporto di Ciampino , a Roma , è stato evacuato intorno alle 8.30 per un incendio in un magazzino nei pressi delle partenze internazionali. Secondo quanto si apprende dai ...

L’aeroporto di Ciampino - a Roma - è stato evacuato per un Incendio : Martedì mattino l’aeroporto di Ciampino, a Roma, è stato evacuato per via di un incendio, dice Repubblica. I voli sono al momento sospesi, mentre i passeggeri e i dipendenti sono in attesa nel piazzale all’esterno dell’edificio. *Shamina Begum Landing via Rome