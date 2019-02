Huawei P20 Lite | debutta oggi in Italia lo smartphone che sfida l' iPhone X

Sconti MediaWorld X Days : Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e P20 Pro dal 19 febbraio : Da oggi 19 febbraio tornano in vigore gli Sconti MediaWorld X Days, con tagli sul prezzo su alcuni prodotti del catalogo online, tra l'altro con consegna gratuita direttamente a domicilio. La validità della campagna promozionale si protrarrà fino al prossimo 27 febbraio, su un range di articoli suddivisi in varie categorie: PC, elettrodomestici, smart TV, e, naturalmente, smartphone. Tra questi anche l'apprezzato Huawei P20 Lite, nella variante ...

Come usare smartphone batteria Huawei P20 si scarica velocemente : Guida uso smartphone Huawei P20 scopri perchè la batteria del telefono Huawei P20 si scarica velocemente.

Alla grande la batteria per Huawei P20 Pro con aggiornamento B195 : EMUI 9 regge bene : Risulta essere in distribuzione da circa una settimana il nuovo aggiornamento B195 per gli utenti che sono in possesso di un Huawei P20 Pro. Si tratta a conti fatti della prima patch correttiva dopo l'esordio sul mercato di EMUI 9 a bordo del top di gamma 2018, ragion per cui c'erano e ci sono molte aspettative sugli effetti che il pacchetto software ha avuto. Come stanno le cose oggi 18 febbraio dopo le notizie preliminari condivise di recente? ...

Come usare smartphone selfie perfetti con Huawei P20 : Guida uso smartphone Huawei P20 scopri Come si fa un perfetto primo piano con la fotocamera del Huawei P20

Anticipiamo Carnevale con Huawei P20 Lite e Galaxy A6 (2018) : che prezzo il 17 febbraio : In attesa di Carnevale 2019, possiamo registrare una lunga serie di offerte davvero allettanti per coloro che intendono acquistare uno smartphone spendendo poco più di 200 euro in Rete, considerando le proposte che investono modelli Android del calibro di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy A6 (2018). Come tutti sanno, Amazon è il leader incontrato in questo periodo sul fronte delle occasioni ed il nostro punto della situazione del 17 febbraio ...

Febbraio caldissimo per Huawei P20 Lite : segnalato questo venerdì l’aggiornamento B170 : Una mossa se vogliamo anomala quella che potrebbe investire nei prossimi giorni il cosiddetto Huawei P20 Lite, uno degli smartphone più apprezzati e venduti nel corso del 2018 qui in Italia. Dopo avervi parlato dell'ultima patch messa a disposizione del pubblico no brand qui in Italia appena una settimana fa (qui trovate qualche riferimento extra sul firmware B168), oggi 15 Febbraio tocca prendere in esame segnalazioni del tutto inaspettate da ...

Un passo avanti l’EMUI 9 su Huawei P20 : cosa migliora con l’aggiornamento 197 : Ottime notizie per chi possiede un Huawei P20 da poco aggiornato all'EMUI 9 e dunque ad Android 9 Pie. Il top di gamma ha cominciato a ricevere, in queste ore, un nuovo update con build 197 che si appresta ad essere non proprio un aggiornamento di poco conto. La corposità del pachetto software, così come le note ufficiali degli sviluppatori, ci inducono a riflettere su quanto appena proposto, come di seguito riportato. La buona novella di un ...

EMUI 9 ottimizzato su Huawei P20 Pro con aggiornamento 195 : 600 MB di fix : EMUI 9 si rinnova e migliora non poco a bordo del Huawei P20 Pro. La variante no brand dell'attuale top di gamma sta ricevendo in queste ore un firmware nuovo di zecca, con build 195. Il rilascio software, oltre ad essere appena sbarcato entro i nostri confini anche se prontamente annunciato sulle nostre pagine, è ben corposo. Ha difatti un peso di ben 606 MB: impossibile dunque non etichettarlo come un update migliorativo per gli utenti. La ...

Huawei P20 Lite riceverà ad Android 9 Pie ad aprile - intanto ecco le patch di sicurezza di gennaio : Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per Huawei P20 Lite. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Huawei P20 Lite riceverà ad Android 9 Pie ad aprile, intanto ecco le patch di sicurezza di gennaio proviene da TuttoAndroid.

Tocca alla versione LX1 di Huawei P20 Lite : dal 12 febbraio l’aggiornamento B159 : Occorre parlare nuovamente di Huawei P20 Lite oggi 12 febbraio, in quanto dopo una lunga attesa una delle versioni in commercio nel nostro Paese a partire da questa mattina potrà finalmente installare un nuovo aggiornamento. Mi riferisco dalla variante LX1, meno popolare rispetto ad altre, ma che soprattutto in alcuni periodi è giunta in grandi quantità qui in Italia. Insomma, dopo il nostro ultimo punto della situazione sullo sviluppo software ...

Un amore HiTech con MediaWorld per Huawei P20 Pro e Note 9 in offerta a San Valentino : MediaWorld ha lanciato una tre giorni di offerte in vista di San Valentino per il settore HiTech, una buona opportunità per acquistare ad esempio il Huawei P20 Pro o il Samsung Galaxy Note 9 ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino. Ovviamente queste offerte MediaWorld sono state estese anche ad altri dispositivi smartphone e non solo, è possibile ad esempio acquistare indossabili, tv, console ed anche iPhone a prezzi più ...

Huawei promozione San Valentino : 100€ di rimborso per Mate 20 e P20 Pro : Anche quest’anno è arrivato il periodo di San Valentino, un momento bellissimo per le coppie di giovani innamorati. Secondo Huawei anche per la tecnologia e gli acquisti. Stiamo parlando della promozione lanciata da Huawei, la quale prevede di concedere ai clienti, un rimborso di ben 100€ in caso di acquisto di uno dei due modelli, Mate 20 e P20 Pro, dell’ azienda cinese. Come sfruttare la promozione? Secondo il sito ...

Una domenica più dolce con iPhone XR e Huawei P20 a prezzo di saldo : Amazon li sta rilanciando : Stiamo vivendo un weekend particolarmente interessante per gli utenti che stanno valutando l'acquisto di un nuovo smartphone, soprattutto per quanto riguarda top di gamma come i vari iPhone XR e Huawei P20. Tutto questo per dire cosa? Esattamente come notato un paio di giorni fa sulle nostre pagine con le offerte Trony, sono ancora Apple e Huawei a fare la voce grossa, proponendo al pubblico alcune promozioni che potrebbero fare la differenza in ...

Trend positivo per Huawei P20 Pro con EMUI 9 sulla batteria : dati aggiornati il 10 febbraio : Ci sono un po' di dati da raccogliere oggi 10 febbraio per chi sta cercando di capire quale sia stato il reale impatto dell'aggiornamento con EMUI 9 per il cosiddetto Huawei P20 Pro. Soprattutto per quanto riguarda la questione batteria, che come sempre si presta a riscontri contrastanti. Come sempre avviene in questi casi, infatti, in teoria si potrebbe dar voce sia a chi si ritiene soddisfatto, sia a coloro che avrebbero volentieri fatto a ...