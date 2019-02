Formula 1 | Ricciardo sui primi testi con Renault | ' Peccato per il DRS | ma impatto buono'

Formula 1 - Ricciardo : Sono molto affamato : Sorride più che mai, Daniel Ricciardo. Sembra essersi liberato di un peso, con labbandono della Red Bull in favore della Renault. Del resto, le tensioni delle ultime stagioni, la rivalità interna con Verstappen, la sfortuna che lo ha perseguitato con i guasti a ripetizione che lo hanno fermato in molte corse del 2018, non potevano non avere avuto un peso sul suo morale e sulle motivazioni. Ora, il primo sembra più alto che mai, mentre le seconde ...