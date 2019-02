Dal tetto della chiesa riapparve una tegola con la scritta ' W Stalin'

Torino - sgomberato asilo occupato dagli anarchici Dal 1995/ Caos Aurora : 5 sul tetto - 3 fermati per terrorismo : asilo occupato a Torino dagli anarchici: sgomberato in massa dalle forze dell'ordine, 5 sul tetto e 3 arrestati per terrorismo. Caos nel quartiere Aurora

Scorta a Ruotolo - revocata sospensione : “Continuerà a essere protetto Dallo Stato” : La sospensione della Scorta al giornalista Sandro Ruotolo è stata revocata. Lo ha annunciato Paolo Borrometi, cronista siciliano che vive sotto Scorta per le minacce subite dalla mafia, parlando con i cronisti a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo, concessagli dal sindaco Leoluca Orlando. Come riporta l’agenzia Dire, Borrometi ha detto che Ruotolo “Continuerà a essere protetto dallo ...

“Non ce la faccio più” - le lacrime di un senzatetto prima di morire Dal gelo in strada : La disperata richiesta di aiuto dell'uomo di 31 anni era stata raccolta da un passante per caso senza sapere che lo stesso uomo sarebbe stato trovato cadavere proprio in strada in un giaciglio di fortuna, letteralmente congelato dal freddo notturno.Continua a leggere

Barcellona - precipita Dal tetto dell'aeroporto : giallo sulla morte di un giovane italiano : Era arrivato in Spagna sabato scorso per cercare lavoro. Ma mercoledì è stato trovato morto all'aeroporto di Barcellona. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri, sarebbe morto 'precipitato dal tetto ...

Barcellona - precipita Dal tetto dell'aeroporto : giallo sulla morte di un giovane italiano : Era arrivato in Spagna sabato scorso per cercare lavoro. Ma mercoledì è stato trovato morto all'aeroporto di Barcellona. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri, sarebbe morto 'precipitato dal tetto ...

Barcellona - precipitando Dal tetto dell'aeroporto : giallo sulla morte di un giovane italiano : Era arrivato in Spagna sabato scorso per cercare lavoro. Ma mercoledì è stato trovato morto all'aeroporto di Barcellona. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri, sarebbe morto 'precipitato dal tetto ...

Barcellona - precipitando Dal tetto dell'aeroporto : giallo sulla morte di un giovane italiano : Era arrivato in Spagna sabato scorso per cercare lavoro. Ma mercoledì è stato trovato morto all'aeroporto di Barcellona. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri, sarebbe morto 'precipitato dal tetto ...

Cade Dal tetto di un capannone - muore sul colpo 83enne : Teramo - Armando De Angelis, pensionato 83enne è morto dopo una caduta dal tetto di un capannone industriale lungo la Bonifica del Tronto, nel territorio comunale di Controguerra. Stando ad una prima ricostruzione il pensionato stava lavorando sul tetto, della struttura quando è scivolato, precipitando dall’altezza di cinque metri, battendo in modo violento la testa. Tra i primi a soccorrerlo sono stati i colleghi di lavoro, quando ...

Lamborghini - tetto alle vendite : non più di 8mila auto all'anno Dal 2020 : Intendiamoci, il limite di 8.000 unità vendute su base annua rappresenta un enorme aumento rispetto al 2018 che è stato un anno record per Lamborghini, con 5.750 unità consegnate in tutto il mondo. ...

Acqua Dal tetto - tre aule inagibili : doppi turni per i bimbi della materna : Tre aule interdette e dichiarate inagibili per danni da infiltrazioni d'Acqua. I danni, rilevati dai vigili del fuoco, si sono verificati nel plesso Mallardo di via Campania, a Marano. L'inagibilità è ...

Ilva - condannata l'Italia : "A Taranto non ha protetto i cittadini Dalle emissioni tossiche" : La Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo ha deciso all'unanimità di condannare l'Italia sul caso Ilva per non...

Ilva - la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : “Non ha protetto i cittadini di Taranto Dall’inquinamento” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio” di Taranto, specificando che “le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata“. E ora, specifica la Corte, le misure ...

Ex Ilva di Taranto - la Corte dei diritti umani condanna l'Italia : "Non ha protetto cittadini Dall'inquinamento" : Secondo i giudici di Strasburgo, c'è stata una violazione del diritto al rispetto della vita privata e alla vita familiare (l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani) e del diritto a un rimedio efficace (l'articolo 13 della stessa Convenzione)

Gallarate - paziente si suicida gettandosi Dal tetto dell’ospedale : i suoi parenti devastano il Pronto Soccorso : È arrivato in ospedale accusando un malore e in forte stato di agitazione, e senza attendere la visita (gli era stato assegnato un codice bianco) è salito al quinto piano e si è gettato nel vuoto, morendo sul colpo. I suoi familiari, appena informati, hanno devastato il Pronto Soccorso e aggredito il personale sanitario, tanto che la direzione e il 118 hanno dovuto dirottare le urgenze ad altri presidi ospedalieri per circa tre ore. È successo ...