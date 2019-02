Camorra | il boss al figlio di 5 anni | «Prendi la pistola e spara ai carabinieri»

Camorra a Venezia - maxi blitz con 50 arresti. Salvini : "Inseguiamo i boss ovunque" : La Camorra a Venezia. Sono 50 gli arresti eseguiti dalle prime luci del giorno di oggi tra Veneto e Campania al termine di una inchiesta sulle infiltrazioni della Camorra a Venezia. Il blitz è stato messo a segno dallo Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) della Guardia di finanza di Roma, dallo Sco (Servizio centrale operativo della polizia di Stato) e dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia.Gli ...

Camorra - “firmò falsi certificati per far ottenere domiciliari a Setola” : 10 anni e 6 mesi all’oculista - 9 al boss dei Casalesi : Firmò falsi certificati medici per permettere all’ex boss della Camorra, Giuseppe Setola, di ottenere i domiciliari da da dove poi fuggì. Lo ha stabilito il tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannando l’oculista Aldo Fronterrè a 10 anni e sei mesi. L’ex capo dell’ala stragista dei Casalesi è stato invece condannato a 9 anni di carcere. Per entrambi l’accusa aveva chiesto 16 anni di reclusione. Entrambi erano ...

Napoli : Vincenzo Mariniello - presunto boss della Camorra - ucciso in un agguato : Ad Acerra, in provincia di Napoli, ieri 17 febbraio è stato ucciso un uomo di 46 anni con svariati colpi di pistola: Vincenzo Mariniello, che è molto conosciuto nel Napolitano, poiché considerato un boss della camorra. L'uomo, infatti, ha numerosi precedenti penali, come l'associazione a delinquere di stampo camorristico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della zona e i soccorsi che hanno poi dichiarato il decesso ...

Camorra - agguato nel Napoletano : ucciso figlio del boss Mariniello : Un uomo è morto ad Acerra, in provincia di Napoli, in un agguato in pieno giorno. La vittima è Vincenzo Mariniello, 46 anni, figlio del boss dell'omonimo clan di Camorra. L'omicidio è avvenuto nei ...

Acerra - ucciso in agguato boss Camorra : 14.00 agguato ad Acerra, in provincia di Napoli. Vincenzo Mariniello, 46 anni, esponente di spicco dell'omonino gruppo criminale, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto non distante da casa. Mariniello aveva diversi precedenti penali anche per associazione di tipo mafioso.

Camorra - agguato nel Napoletano : ucciso figlio del boss Mariniello : Napoli, 17 feb. , LaPresse, - agguato in pieno giorno ad Acerra, in provincia di Napoli. La vittima è Vincenzo Mariniello, 46 anni, figlio del boss dell'omonimo clan di Camorra. Sul caso indagano i ...

La Camorra uccide anche di domenica : il boss Mariniello ammazzato sotto casa : Agguato mortale ad Acerra, nel Napoletano, dove il boss Vincenzo Mariniello è stato ucciso nei pressi della sua abitazione in via Nenni, mentre era a bordo della sua vettura. Secondo quanto...

Babyboss - donne e social : ecco i nuovi clan - così la Camorra si ringiovanisce : Avanzano i Babyboss: sono la 'linfa vitale' dei clan, sono violenti e pronti a tutto, non riconoscono le gerarchie e si rafforzano a vicenda usando i circuiti social. Già, i social: facebook, in ...

Nomi da fiction e barbe talebane - nuove 'mode' per i boss di Camorra : l boss emergenti della camorra sono sempre più attenti al look: tatuaggi a dir poco sofisticati, abbigliamento ispirato alle gang dei narcos sudamericani, barbe 'alla talebana' e sopranNomi presi in ...

Camorra - nel comitato d’affari di Greco anche il “boss delle cerimonie” Polese : “Era uno dei prestanomi di Cutolo” : La rete dei politici tessuta dall’imprenditore stabiese del latte Adolfo Greco, “l’amico degli amici” dai trascorsi cutoliani, in carcere da un mese con accuse di estorsione aggravata dal metodo camorristico per il suo ruolo di “mediatore” tra i clan locali e le vittime, ed in particolare la rete costruita intorno agli ex presidenti della Provincia di Napoli Luigi Cesaro ed Antonio Pentangelo (attualmente parlamentari di Forza ...

Minorenni estorsori della Camorra - la 'riserva dei boss' : I minori che a Napoli si muovono nell'incerto confine tra innocenza e violenza, tra ansia di crescere e aggressiva strafottenza, tra arte di arrangiarsi e quella di sopraffare, hanno avuto nomi ...