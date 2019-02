Banche | la nuova minaccia per i risparmiatori truffati dai 6 istituti saltati | il fondo

Gianluigi Paragone : "Per la nuova commissione Banche - voto entro la fine di gennaio" : "entro la fine del mese possiamo avere il voto finale" alla costituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla banche. È l'indicazione che giunge, dalla trasmissione 'In mezz'ora' su Rai 3, dal senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone, che si dice "assolutamente contento" di presiederla. Una commissione, ha puntualizzato, che "non sarà un processo alla commissione precedente"."Il perimetro della commissione ...