Virginia Raffaele : "Da piccola giravo i piedi all'incontrario. Ho una vergine sul fuoco - non vorrei si scuocesse" : "C'ho una vergine sul fuoco e non vorrei si scuocesse". Virginia Raffaele è indaffarata quando Marco Travaglio la chiama al telefono per commentare le accuse di satanismo, seguite a un suo sketch interpretato sul palco del Festival di Sanremo. La showgirl - con il direttore del Fatto Quotidiano a far da spalla - ha risposto alle polemiche, con l'ironia che la contraddistingue.Da piccola riuscivo a girare i piedi all'incontrario. ...

Virginia Raffaele risponde alle accuse di satanismo : "Da piccola giravo i piedi al contrario" : Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2019 non ha lasciato il segno come ci si aspettava, ma da giorni non si fa altro che parlare delle accuse di satanismo che le sono piovute addosso a seguito di un numero comico nel quale cantava "Mamma" di Beniamino Gigli come fosse un grammofono inceppato, finendo per pronunciare il nome di Satana.In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'imitatrice ha scelto di rompere il silenzio: "A me dispiace ...

Virginia Raffaele il mio amore platonico per Fiorello : Dopo l’avventura sul palco di Sanremo Virginia Raffaele ha rilasciato un’ intervista al settimanale “Vanity Fair”. In attesa di un suo programma Rai per il 2019, per cui si dice già ansiosa, la comica e conduttrice, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita: dal successo all’amore, fino ai viaggi. «I viaggi che preferisco? Sono quelli da ferma, mentali. Le cose più avventurose che mi succedono sono sbagliare treni o non scendere ...

Virginia Raffaele dichiara sono single : Virginia Raffaele ha rilasciato un’ intervista al settimanale “Vanity Fair”, dove appare anche in copertina. In attesa di un suo programma Rai per il 2019…. fino ai viaggi. «I viaggi che preferisco? sono quelli da ferma, mentali. Le cose più avventurose che mi succedono sono sbagliare treni o non scendere alla fermata giusta» ha raccontato al settimanale. Ora dopo la fine della relazione col comico Ubaldo Pantani, Virginia ha racconta di ...

Sanremo 2019 - l'accusa choc di un esorcista : «Virginia Raffaele ha invocato Satana». E Salvini applaude : l'accusa choc di un esorcista: 'a ha invocato Satana ' . Don Aldo Buonaiuto , sacerdote della Comunità Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi e coordinatore del servizio nazionale Antisette, nella ...

L’esorcista Don Antonio Mattatelli : “Virginia Raffaele si scusi. La vittoria di Mahmood? Dietro c’è Satana” : E l’esorcista alla fine ha parlato. “Siamo tutti amareggiati. Non solo è stata di cattivo gusto e blasfema, è stata anche irriverente e irrispettosa delle persone che soffrono. Se stava scherzando, la signora Virginia Raffaele lo spieghi – ha detto Don Antonio Mattatelli ai microfoni della trasmissione I Lunatici di Radio2 – Fino ad ora si è chiusa in un mutismo. Se è stato uno scherzo da preti chieda scusa. Aveva ragione ...