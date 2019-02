Spazio | Israele | il 22 Febbraio il lancio della navicella “Bereshit” verso la Luna

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 febbraio 2019) E’ in programma il 22ilda Cape Canaveral (USA)spaziale israeliana “Bereshit“: dovrebbe atterrare l’11 Aprile sulladopo aver compiuto un tragitto complessivo di 6.5 milioni di km. Una volta raggiunta la collocazione definitiva “Bereshit” (Genesi, in ebraico) condurrà rilevazioni sui campi magnetici del nostro satellite. In una conferenza stampa tenutasi oggi a Tel Aviv, è stato spiegato che durante il volo e dopo l’atterraggio i contatti con lasaranno mantenuti da un centro di comunicazioni allestito a Yehud. I momenti più delicatimissione saranno il passaggio dall’orbita terrestre a quellare e l’atterraggio sulla. Il progetto è nato su iniziativa privata nel 2015., grande attesa per il“biblico” di Bereshitla: laisraeliana ne ...