Sondaggi | per SWG i 5Stelle scendono al 22 | 1% | solo 3 | 5% sopra il Pd

Sondaggi elettorali SWG - nuovo crollo per il M5S - sale il PD : Sondaggi elettorali SWG, nuovo crollo per il M5S, sale il PD Sembra non avere fine il calo del Movimento 5 Stelle. Forse complice il colpo all’immagine proveniente dalla sconfitta in Abruzzo, l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7 registra un altro calo superiore al punto per il partito di Di Maio. Questa volta però a esso non corrisponde come in altre occasioni una crescita degli alleati della Lega, che ...

L'attesa per il voto M5s su Salvini e i Sondaggi in vista delle Europee : Forse più che da cena è argomento da dopo cena, perché il voto sulla piattaforma tecnologica (non ti dico) Rousseau dovrebbe continuare ancora a serata avviata e sull'orario di diffusione dei risultati non giureremmo. Si parla ovviamente del famoso voto che distorce il noto precetto in "il tuo parla

Sondaggi Europee - doccia fredda per Di Maio e Salvini : c'è una sola maggioranza possibile : Il M5s rischia di rimanere senza un gruppo e potrebbe finire per accodarsi ai sovranisti. In deciso calo Ppe e socialisti...

Sondaggi - 5 Stelle in caduta libera : quanto perdono in una settimana : Altro calo del M5s secondo l'ultima rilevazione di Index Research per Piazza Pulita. E la coalizione di centrodestra...

Sondaggio Index a PiazzaPulita - per il M5s sette giorni mortali : quanto hanno perso - stanno evaporando : Come ogni giovedì sera, a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, viene proposto il Sondaggio Index Reserch. E come ormai capita da lunghi mesi a questa parte, il trend non varia: la Lega sale, il M5s scende. Ma in questo caso, così come nelle ultime rilevazioni, il tracollo grillino è impressionan

Sondaggi - Demopolis : Lega al 33% - M5s al 25%. Per il 54% il governo Conte deve andare avanti : Maggioranza al 58%, opposizione in difficoltà con il Pd stabile al 17,5%, che stacca di nove punti Forza Italia, ferma all’8,6%. Poi Fratelli d’Italia al 3,4% e sotto il 3% le altre liste, Più Europa, LeU e Potere al Popolo. È quanto emerge dal Sondaggio del Barometro Politico di febbraio dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, realizzato per il programma Otto e Mezzo dal 12 al 13 febbraio 2019. La rilevazione dà conto anche delle ...

Sondaggi elettorali - per il 73% degli elettori il M5S non perde punti per colpa di Salvini : Secondo una rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà il calo di consensi del Movimento Cinque Stelle non dipenda dalla Lega, cioè dall'aver seguito la linea dettata dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Ill 22% è invece convinto che la perdita di preferenze sia proprio legata a questo motivo.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : leggero calo per la Lega : Sondaggi elettorali Tecnè: leggero calo per la Lega La Lega avrebbe registrato una piccola flessione calando al 31,9% dei consensi prima delle regionali abruzzesi. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Tecnè per Il Giornale pubblicato domenica 10 febbraio. La rilevazione è stata fatta quindi prima che lo spoglio avesse inizio e decretasse il successo del centrodestra nella regione. Andiamo a vedere gli altri risultati. Sondaggi ...

Sondaggio Nando Pangoncelli - Pd demolito : per il 63% non può essere un'alternativa al governo : Gli italiani non credono più in questa sinistra. Se le Lega nei sondaggi continua a salire e Fratelli d'Italia raccoglie più consensi, come dimostrano le ultime elezioni in Abruzzo, il Partito democratico, dilaniato al suo interno, non convince più l'elettorato. Nando Pagnocelli, ospite di Giovanni

Silvio Berlusconi - lapsus a Pomeriggio 5 : 'Italiani impazziti - quanti votano per me'. Sondaggi - i veri dati : Mi sembra una cosa assolutamente fuori dal mondo'. Il 5/6% , ancora meno di quanto i Sondaggi ufficiali attribuiscono al Cav, cioè tra l' 8 e il 9% , senza contare l'eventuale plus garantito dalla ...

Silvio Berlusconi - lapsus a Pomeriggio 5 : "Italiani impazziti - quanti votano per me". Sondaggi - i veri dati : "Gli italiani sono impazziti". Silvio Berlusconi, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, si abbandona a una rivelazione sullo stato di salute di Forza Italia che ha riflessi drammatici: "Tutti mi conosco e mi vogliono salutare quando mi incontrano. Ma solo 5/6 italiani su 100 votano per me. Mi sem

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 11 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Sondaggi Demopolis : per italiani - immigrazione e welfare non sono le priorità del Paese : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’istituto di ricerca Demopolis sulle priorità degli italiani per l’agenda di governo (inerentemente agli obiettivi da realizzare per il futuro dell’Italia), emergerebbero le seguenti informazioni. Premettiamo che il Sondaggio in questione è stato realizzato sotto la supervisione del direttore di Demopolis, Pietro Vento, per il programma Otto e mezzo condotto su La7 da Lilli Gruber. ...