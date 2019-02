Siena | arrestata educatrice d’asilo | “Chiudeva il naso ai bambini per costringerli a

Siena - maltrattava e insultava i bambini nel suo asilo domiciliare : arrestata 52enne : Aveva organizzato nella sua casa un ‘nido domiciliare ‘ per bambini fra i 6 mesi e i 3 anni, in pieno centro storico a Siena . Ma dopo le denunce di due mamme e di una sua ex collaboratrice, è stata arrestata perché insultava , picchiava e maltrattava i piccoli. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno ricostruito numerosi episodi di maltrattamento messi in atto dalla proprietaria dell’ asilo domiciliare , una donna di 52 anni. ...

