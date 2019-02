Scontro frontale per il ritorno all’acqua pubblica 

Tra Germania e Usa lo Scontro è frontale Liti su Iran - nucleare - missili e pure sui dazi : L'obiettivo del 2% è stato quasi già raggiunto da Romania, Lettonia e Lituania, paesi che temono l'orso russo: con la scusa che la sua economia è in crescita costante e che l'obiettivo è perciò ...

Scontro frontale : 40enne papà di tre bimbi muore sul colpo. La moglie arriva e sviene : Il dramma lungo la Riviera Berica all'altezza di Albettone. A scontrarsi, frontalmente, una Mercedes Glc e una Volkswagen Golf. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita il conducente della Golf, Luan Hakrama, 40enne di origine albanese, padre di tre figli, residente a Barbarano Mossano.Continua a leggere

Muore in uno Scontro frontale la 'storica' maestra di Camerano Casasco : Sul rettilineo di Serravalle Incidente mortale nella serata di oggi, martedì, alle porte di Asti, sul rettilineo in uscita dalla frazione Serravalle. La Punto condotta da una donna di 88 anni, Adriana ...

Spagna - Scontro frontale tra due treni : almeno 1 morto e 20 feriti : L'incidente ferroviario in Catalogna. Secondo le prime informazioni, i due treni viaggiavano sullo stesso binario nonostante la linea sia a doppio binario. La vittima sarebbe il macchinista di uno dei convogli. Tra i feriti tre sarebbero in gravi condizioni. I due treni viaggiavano a velocità ridotta altrimenti ci sarebbe stata una strage.Continua a leggere

Volley femminile - Coppa Italia 2019. Scontro frontale tra le big del campionato : in palio a Verona il primo trofeo del 2019 : Si assegna il primo trofeo della stagione 2018-2019 al Palasport di Verona nel fine settimana e in campo ci sono le quattro squadre più forti del campionato fino a questo momento che non vogliono farsi sfuggire la Coppa Italia. I ruoli sono tutti coperti: le pretendenti Novara e Conegliano, il terzo incomodo Scandicci e l’outsider Busto Arsizio. Le prime risposte arriveranno domani pomeriggio e la domanda è se la finale che tutti ...

Pozzuoli - Scontro frontale nel tunnel : muore un ragazzo di 22 anni : Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale, verificatosi sulla provinciale Pozzuoli-Quarto, nei pressi della galleria di Monte Corvara, in provincia di Napoli. Il giovane residente nel ...

Scontro frontale tra auto in Salento : Ilenia e Ludovica muoiono nella notte a 41 e 30 anni : Ludovica Preite, 30 anni, e Ilenia Falconieri, 41, sono le vittime di un incidente verificatosi durante la notte sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le due donne, ciascuna alla guida della propria auto, si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento. Indagini in corso.Continua a leggere

Scontro frontale sulla 275 - muoiono due donne nella notte : All'altezza dello svincolo per Taviano le due auto si sono scontrate. Nulla da fare per le conducenti che sono morte nell'impatto.

GR : Scontro frontale a Landquart - quattro feriti - uno grave : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Referendum Tav - Scontro frontale Lega-M5S : Niente di meglio, per scaldare la piazza, della bozza su costi e benefici dell'alta velocità consegnata dagli esperti. Il progetto non ha superato l'esame e i sì Tav, che domani torneranno a ...

Brindisi - Scontro frontale sulla circonvallazione di Mesagne : muore 28enne : Uno scontro terribile, un impatto frontale con un'altra autovettura, che non ha lasciato scampo ad un 28enne di Mesagne, Resmi Devicienti, che questa mattina stava percorrendo la circonvallazione di Mesagne, nel Brindisino, in direzione di Torre Santa Susanna. Per cause ancora in corso di accertamento, la Hyundai Getz sulla quale viaggiava è entrata in collisione con una Fiat 500 L, dove c'era alla guida Fabrizio Aprile, 37enne del posto. Il ...

Brindisi. Scontro frontale tra due auto : muore ragazzo di 28 anni - grave l’altro conducente : La tragedia nei pressi di Mesagne. Nell'impatto tra due auto ha perso la vita Resmi Devicienti, 28enne del posto, he viaggiava a bordo di una Hyundai Jazz, mentre un 36enne di Torre Santa Susanna, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 S è rimasto gravemente ferito.Continua a leggere

GE : un morto e due feriti in Scontro frontale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Scontro frontale Valle Mosso : feriti un uomo e una donna : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Scontro frontale Valle Mosso: ...