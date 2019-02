Sanzione per 7 milioni a Sky per pubblicità ingannevole e pratica aggressiva

Magistrati in politica - dal Csm Sanzione disciplinare per Emiliano : si era candidato alla segreteria nazionale del Pd : Aveva ricoperto ruoli dirigenziali del Pd in Puglia e poi si era candidato alla segreteria nazionale del partito contro Matteo Renzi. Per questo motivo la sezione disciplinare del Csm ha condannato il governatore della Puglia Michele Emiliano alla sanzione dell’ammonimento, che è la più lieve. Secondo l’atto di incolpazione della procura generale della Cassazione, il presidente della Regione Puglia ha violato la norma che vieta alle toghe di ...

Nessuna Sanzione all'Inter per i cori : Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha poi deciso di non sanzionare l'Inter per i cori di discriminazione razziale dei suoi sostenitori durante il match con il Bologna perché ...

Serie A - Squalificati 23 giornata : nessuna Sanzione per l’Inter : Squalificati 23 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandra ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli Squalificati in vista della 23 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. Squalificati 23 giornata Sono dieci i calciatori che sono stati Squalificati, tutti per un turno. Si tratta del difensore del Torino, Nicolas […] L'articolo Serie A, Squalificati 23 giornata: nessuna sanzione per ...

MMA - UFC : ecco la Sanzione per Khabib e McGregor : MMA, UFC: ecco la sanzione per Khabib e McGregor E’ arrivata ufficialmente la sanzione per i due fighters. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, i quali si erano resi protagonisti di uno spiacevole episodio a UFC 229, hanno ricevuto la sentenza definitiva. La Commissione Atletica dello Stato del Nevada, inizialmente, aveva programmato una sospensione a tempo indeterminato. Ma i due atleti, alla fine della lettura della sentenza, ...

Comunicato Serie A : la Sanzione severa per Politano : Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea punisce severamente Matteo Politano. Sono due i turni di squalifica inflitti all’attaccante dell’Inter, che dunque salterà Bologna e Parma (da capire se l’Inter farà ricorso).Ed ecco la motivazione fornita sul Comunicato ufficiale:“Per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.sanzione che appare davvero pesante, ...

Coppa Italia - nessuna Sanzione alla Lazio per i cori antisemiti : nessuna sanzione da parte del giudice sportivo nei confronti della Lazio per i cori a sfondo antisemita intonati da una piccola parte dei tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia col ...

Fca - probabile accordo in Usa su emissioni diesel. Per Gruppo Sanzione di 650 mln dollari : NEW YORK - Fca pagherà complessivamente oltre 650 milioni di dollari per risolvere le dispute negli Stati Uniti sulle emissioni diesel. Secondo indiscrezioni riportate dai media Usa,...

Stessa Sanzione per Koulibaly e tifosi : due giornate di squalifica al difensore - due turni a porte chiuse per l'Inter : Due gare senza spettatori e una senza il settore dei tifosi più accesi, il secondo anello verde. E' la sanzione stabilita dal giudice sportivo ai danni dell'Inter, all'indomani della partita contro il Napoli, "per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Inoltre si punisce il "coro denigratorio di matrice razziale ai danni di Koulibaly.Il ...

Milan - il motivo dietro il ricorso al TAS per la Sanzione Uefa : obiettivo 2023 : ... ha giudicato fin troppo restrittive le limitazioni imposte e ha deciso di presentare un nuovo ricorso al Tribunale Arbitrale dell Sport di Losanna con un unico grande obiettivo. I MOTIVI DEL ricorso ...

Codacons : chiediamo Sanzione per responsabili proteste taxi e bus turistici : Roma – Durissimo il Codacons contro tassisti e bus turistici che in queste ore stanno attuando proteste nella Capitale che hanno ripercussioni pesantissime per la citta’ e per gli utenti. “Presenteremo oggi stesso un esposto al Garante degli scioperi perche’ sanzioni pesantemente i responsabili delle proteste, e alla Procura della Repubblica di Roma affinche’ apra una indagine per i reati di blocco stradale e ...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% ed evitare la Sanzione Ue : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad alcune risorse -...

Fattura elettronica : nel Ddl fiscale fino al 30 giugno nessuna Sanzione per il ritardo : Molti possessori di Partita IVA e tra questi anche la maggior parte dei tecnici liberi professionisti sono preoccupati per l’entrata in vigore della Fattura elettronica a partire dal primo gennaio 2019. L'emissione della Fattura elettronica regolamenterà i rapporti tra i soggetti privati e i liberi Professionisti. L'obbligatorietà è prevista esclusivamente per coloro che sono in possesso di Partita IVA (Liberi professionisti) e non riguarda, ...