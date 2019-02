meteoweb.eu

: Sanità: l'esperta, 4 malati di Alzheimer su 10 curati con farmaci impropri - GoSalute : Sanità: l'esperta, 4 malati di Alzheimer su 10 curati con farmaci impropri -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Idi demenza “sonoin modo frammentato, in assenza di una pianificazione condivisa con operatori e familiari. Il che si traduce in ripetute ospedalizzazioni, utilizzo diinappropriati, indagini diagnostiche e trattamenti invasivi. Condizioni che non prolungano la sopravvivenza, mentre contribuiscono ad aumentare stress e sofferenza“. Lo spiega la geriatra Claudia Cantini, in forze all’ospedale di Pistoia, che aggiunge come anche secondo vari lavori scientifici internazionali almeno 4 pazienti su 10 sono sedati di continuo o trattati condi dubbia utilità, se non dannosi. Cantini affida le sue esperienze a una relazione che presenterà al Congresso nazionale sui Centri diurni, decimo della serie, organizzato a Montecatini Terme (1-2 marzo) dall’Unità di Medicina dell’invecchiamento dell’università di Firenze. ...