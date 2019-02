Cuneo-Pro Piacenza 20-0. La speranza è che tra gli emiliani ci sia almeno un Mazzola : In serie A si erano fermati a sedici gol: Acqui – Genoa 0-16, era il 4 ottobre 1914; e poi Inter – Vicenza 16-0 il 10 gennaio 1915. Era oltre un secolo fa, era un calcio ancor privo della massima categoria a girone unico. In serie B hanno raggiunto i dodici: Brescia – Anconitana 12-0, 24 giugno 1951

Pro Piacenza - Giorgetti : “Vergogna inaudita - non deve ripetersi” : “E’ una vergogna inaudita quello che è accaduto ieri al Peschiero di Cuneo. L’umiliazione dei sette giovanissimi della Pro Piacenza è una cosa che non voglio più vedere”. Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, ha commentato quanto accaduto in Lega Pro. “Bisogna garantire il rispetto delle norme, sulla carta […] L'articolo Pro Piacenza, Giorgetti: ...

Serie C - il TFN della Figc sanziona quattro società : penalizzate anche Cuneo e Pro Piacenza : Le squadre protagoniste del match che ieri ha fatto discutere sono state sanzionate con otto punti di penalizzazione, con loro anche Lucchese e Matera quattro società di Serie C sono state punite con penalizzazioni in classifica ed ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese Libertas, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 350.500 ...

Pro Piacenza - sciopero dei tesserati senza stipendio : in campo con 7 "baby" giocatori - ne prende 20 dal Cuneo : Da mesi la situazione economica del Pro Piacenza si trascina, da mesi in serie C va in atto una farsa che la Federcalcio non è stata ancora capace di risolvere. Ieri un altro capitolo surreale. Il Pro Piacenza (ultimo con soli 8 punti nel girone A e già penalizzato di 8 punti) si è presentato a Cune

Nuove penalizzazioni in Serie C : -8 a Matera - Cuneo - Pro Piacenza e Lucchese : Nuove penalizzazioni in Serie C. Quattro società di Lega Pro sono state infatti punite con penalizzazioni in classifica ed ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese Libertas, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 35.500, 00. Per quanto riguarda il Matera, già […] L'articolo Nuove penalizzazioni in Serie C: -8 a Matera, Cuneo, Pro ...

-8 per Matera - Cuneo - Pro Piacenza e Lucchese : La Federcalcio ha reso noto che 'quattro societa' di Lega Pro sono state punite con penalizzazioni in classifica e ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese, che dovranno scontare 8 ...

Caso Pro Piacenza - Ghirelli : 'Sistema calcio da rifondare' : ... era un atto precedente, in più è stato messo in campo anche un massaggiatore che è una cosa fuori dal mondo; aspettiamo le decisioni del giudice sportivo -prosegue Ghirelli-. Non avevamo altra ...

Polverini e il Pro Piacenza : 'Vi racconto il mio calvario' : Il malinconico avvio di partita dei pochi giocatori del Pro Piacenza ieri a Cuneo La vergogna del 20-0 tra Cuneo e Pro Piacenza, in Lega Pro, è solo l'ultima, surreale scena di una farsa che va avanti ...

Vergogna Cuneo-Pro Piacenza - Ghirelli : “dalla prossima stagione chi non pagherà gli emolumenti sarà escluso” : “Siamo l’unica Lega che è passata da sola da 90 a 60 squadre, con una autoriforma di tre anni fa. Ma non si è risolto nulla”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, il commento inevitabile è stato sulla Vergogna di Cuneo-Pro Piacenza, per la squadra ospite si sono presentati solo sette calciatori, 20-0 il ...

Lega Pro - Ghirelli sul caso Pro Piacenza : "Bisogna riformare il sistema calcio" : Lo scandalo della sfida di Lega Pro vinta dal Cuneo 20-0 contro la Pro Piacenza scesa in campo con sette ragazzini per evitare l'esclusione dal campionato continua a far discutere. "L'autoriforma di ...

Caso Pro Piacenza - Ghirelli : «I genitori dei ragazzi dovevano opporsi» : Caso Pro Piacenza – Tiene banco in Lega Pro la vicenda del Pro Piacenza, club che milita nel campionato di Serie C e alle prese con importanti difficoltà economiche. Nella giornata di ieri, la formazione emiliana si è presentata in campo per la sfida di campionato con il Cuneo schierando solo sette giocatori, tutti di […] L'articolo Caso Pro Piacenza, Ghirelli: «I genitori dei ragazzi dovevano opporsi» è stato realizzato da Calcio e ...

Caso Pro Piacenza - Ghirelli tuona : “violata la lealtà sportiva! C’era in campo un massaggiatore” : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli non le ha mandate a dire dopo quanto accaduto ieri tra Pro Piacenza e Cuneo “Siamo tutti in doverosa attesa del giudice sportivo. Questa vicenda del Pro Piacenza dimostra che è stato violato un punto di lealtà sportiva incredibile. Quando si decide di mettere in campo un massaggiatore è evidente che c’è una manovra chiarissima volta a inficiare un percorso e su questo il giudice ...

Pro Piacenza gioca con sette ragazzini con il Cuneo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Pro Piacenza gioca con sette ...

Pro Piacenza allo sbando - gioca in 7 col massaggiatore e subisce 20 gol : Albert Camus, scrittore e portiere, diceva che «non c'è posto al mondo dove l'uomo è più felice che in uno stadio». Ma non sapeva di Cuneo-Pro Piacenza, dove gli emiliani hanno giocato con il numero minimo di calciatori, sette, e mezzo, e perso 20-0. Roba da ...