Pordenone - l'appello di una famiglia : 'Nostro figlio imprigionato in Sri Lanka da 10 mesi - non si sa nulla di lui' : Solo un avvocato del posto, che lo difende, fa da tramite tra lui e il resto del mondo. . 'È lui a portargli da mangiare - racconta la mamma del 33enne, Graziella Catania -, perché il carcere non ...

Imbuto giustizia - in appello 48 mila cause : il macigno sul Tribunale di Napoli : Il bilancio più recente dell'affanno giudiziario di Napoli risale a un mese fa quando in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario si sono analizzati i dati e si è definito lo stato di salute ...

Trova una bottiglia con dentro una lettera d'amore : l'appello della polizia per trovare la destinataria : La romantica storia di San Valentino raccontata dalla pagina Facebook Agente Lisa: chi sarà la misteriosa Pina a cui era...

Un agente trova in mare una poesia d'amore - appello social per rintracciare Pina : Roma, 14 feb., askanews, - Tramite i suoi canali social, nel giorno di San Valentino la polizia lancia un appello per trovare la destinataria di una lettera d'amore contenuta in una bottiglia pescata ...

Famiglia italiana bloccata in Venezuela - appello di una nonna/ Video I Fatti Vostri 'Mio nipote è senza latte' : Famiglia bloccata in Venezuela, appello di una nonna a I Fatti Vostri. Video, 'Mio nipote è senza latte e non ha il passaporto per poter partire...'

Telefono Azzurro - appello per una legge che verifichi l’età sui siti per adulti : Da una ricerca effettuata da Telefono Azzurro – Doxa Kids, il 50% dei minorenni intervistati ha affermato che nel proprio gruppo si guardano video a luci rosse. E si tratta di scene molto spesso violente: l’82% dei contenuti rappresenta aggressioni rivolte a donne e ragazze. Tutti sanno, anche i minori, che è sufficiente dichiarare di avere più di 18 anni per visionare un sito per adulti. Per questo motivo Telefono Azzurro, con un appello del ...

Auto - appello di Scudieri - Anfia - al governo : 'Serve una politica industriale seria' : ... sia in termini di attivazione della domanda, visto che 1 euro di valore aggiunto creato dalle imprese Automotive nella fase industriale genera 2,2 euro addizionali di valore aggiunto nell'economia, ...

Venezuela - appello di vescovi - religiosi e laici : "Serve una soluzione negoziata e pacifica" : 'Sappiamo che il Papa è molto preoccupato che ci sia spargimento di sangue. Non vogliamo che questa cosa accada, per nessuna ragione al mondo'. Lo afferma monsignor José Trinidad Fernández Angulo, vescovo ausiliare di Caracas e segretario generale della Conferenza episcopale Venezuelana, a margine della conferenza stampa tenuta nella ...

Iva Zanicchi derubata - l’appello : “Aiutatemi - è una cosa a cui tenevo moltissimo” : Su Facebook la richiesta di aiuto della cantante a cui è stato sottratto il premio che 50 anni fa le venne donato come...

Mick Schumacher e l’appello ai media : “vorrei chiarire una cosa : quel bambino non sono io” : Mick Schumacher chiede aiuto ai media: l’appello del figlio di Michael Schumacher alla stampa Mick Schumacher è finito recentemente sotto i riflettori per aver firmato con l’Academy del Cavallino. Il giovani figlio del sette volte campione del mondo è sempre più vicino al suo esordio in F1, che potrebbe avvenire anche quest’anno a bordo proprio di una Ferrari durante una sessione di test. Il pilota di F2 sta accumulando ...

Flavia Vento - il suo appello a Matteo Salvini : “A Roma neanche una discarica per la differenziata - che schifo! Pensaci tu” : Da qualche tempo ormai, i cittadini della Capitale devono fare i conti con bidoni stracolmi di spazzatura e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, come dimostrano le foto che circolano sui social. Una situazione che ha fatto indignare anche Flavia Vento, che si è unita al coro delle lamentele sull’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti, puntando il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e ha lanciato un appello al ministro ...

Dramma Emiliano Sala - appello di Maradona e Messi alla polizia. Intanto spunta una commovente vignetta… [FOTO] : L’ex Pibe de Oro e il campione del Barcellona hanno chiesto tramite i social che si riprendano le ricerche di Emiliano Sala L’attaccante del Barcellona Lionel Messi ha fatto un appello, attraverso una foto sul proprio account Instagram, invitando la polizia di Guernsey a continuare a investigare sul velivolo scomparso con a bordo il calciatore Emiliano Sala, e a non interrompere le ricerche. AFP PHOTO / Johannes ...

‘Non siamo pesci’ : l’appello per l’istituzione di una commissione sulle stragi nel Mediterraneo : Si chiama 'Non siamo pesci' ed è il manifesto lanciato da Luigi Manconi e sottoscritto da varie personalità come Roberto Benigni e Roberto Saviano. L'obiettivo dell'appello è quello di istituire in Parlamento una commissione d'inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo. La proposta riceve il sostegno del Pd che si impegna a portare la questione in Parlamento.Continua a leggere

Migranti - il Pd aderisce all'appello di Manconi per una commissione di inchiesta sulle stragi in mare : Di fronte alla tragedia che in questi giorni si sta consumando nelle acque del Mediterraneo speriamo che nessuna forza politica si tiri fuori da una analisi seria delle cause, che il governo non si ...