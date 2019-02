Italiani e francesi | storia di una rivalità antica Ora rispolverata per convenienza

Tav Torino-Lione - per Travaglio gli Italiani pagherebbero il doppio dei francesi : La questione della Tav Torino-Lione , dopo la pubblicazione della tanto attesa analisi costi-benefici che ha visto la luce nella giornata di ieri, 12 febbraio, è al centro dei dibattiti politici e non. Facilmente reperibile sul sito del ministero delle Infrastrutture - particolarmente corposa (ben 78 pagine più appendice e bibliografia) - e redatta dal professor Marco Ponti, la relazione annuncia a chiare lettere che i benefici sarebbero di gran ...

Tensione al confine Francia-Italia : doganieri francesi sui treni Italiani per trovare i migranti : Politica Segui Cronaca Nera Segui Pubblica Amministrazione Segui Fabrizio Corona Segui Affari E Finanza Segui Annuncio L'uomo, ora in Francia, rischia una misura detentiva in dogana per "opposizione ...