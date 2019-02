How To Get Away With Murder 5X14: trama, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

(Di lunedì 18 febbraio 2019) How To GetMake Me the Enemy va in onda sulla ABC americana giovedì 21 febbraio 2019. Di seguito, anticipazioni e. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SULLA SERIEHow To GetL’episodio di How To Getsi intitola Make Me the Enemy, che tradotto in italiano significa letteralmente “fa di me il nemico”. La breve sinossi rilasciata dalla ABC rivela qualche anticipazioni su quello che succederà nell’episodio. Annalise è determinata a scoprire la verità sull’omicidio del padre di Nate e niente la fermerà.How To GetNegli USA l’episodio va in onda sulla ABC giovedì 21 febbraio 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa prossimamente sul canale satellitare Fox su Sky. How To Get...