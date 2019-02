Fare la sauna fa dimagrire? Benefici reali | verità e bufale

correttainformazione

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Laè considerata da molti un’attività dimagrante e quindi l’alleata numero uno della “prova costume” e della perdita di peso senza fatica: in questo articolo cercheremo di comprendere se questo “mito” ha effettivamente dei fondamenti o se l’idea di sottoporre il corpo ad alte temperature non provochi alcun significativo calo di peso, pur apportando indiscutibilial corpo.Laè in sostanza un bagno di vapore che apporta notevole benessere all’organismo di chi vi si sottopone: il calore – che induce il corpo a sudare e a liberarsi di liquidi in eccesso e tossine – rilassa infatti i muscoli, purifica l’epidermide, rinforza il sistema immunitario rendendolo più resistente, in particolare nei confronti delle allergie, e allontana lo spauracchio dell’ insonnia, riducendo anche l’irritabilità e la tensione. Indubbiamente, quindi, sottoporsi allariserva numerosi ...