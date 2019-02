Berlino: difficile rimpatrio jihadisti

: @freezone45 Il collegamento lo ha fatto perché è difficile tirare fuori la verità per le ONG, come per i bambini a… - proudGhe : @freezone45 Il collegamento lo ha fatto perché è difficile tirare fuori la verità per le ONG, come per i bambini a… - Max_Deidda : Incontrare un angelo è facile, riconoscerlo difficile. Morto Bruno Ganz, l’angelo de «Il cielo sopra Berlino» di We… - ukulelevillain_ : è difficile seguire il corso di storia contemporanea perché ogni volta che viene menzionata la caduta del muro di b… -

Il governo tedesco ritiene che sia "estremamente" in questa fase attuare ildalla Siria deieuropei, come richiesto dal presidente Trump. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Heiko Maas,intervenendo sulla tv pubblica tedesca.Un ritorno potrebbe essere possibile solo se "saremo in grado di garantire che vengano inviati subito in tribunale e che saranno arrestati", ha detto Maas- abbiamo bisogno di informazioni giudiziarie.Ci consuleremo anche con la Francia e il Regno Unito".(Di lunedì 18 febbraio 2019)