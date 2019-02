Arresti domiciliari per i genitori di Renzi

Matteo Renzi - agli Arresti domiciliari il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli : "Bancarotta fraudolenta" : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari. Come riporta il Corriere della sera, la Guardia di Finanza ha eseguito l'ordine di cattura con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Secondo la procura, i coniugi Renzi sono accusati di ave

Arresti domiciliari per genitori Renzi : 20.52 Arresti domiciliari per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Ai due il gip di Firenze contesta bancarotta fraudolenta e emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento, eseguito dalla GdF, riguarda anche un imprenditore di Campo Ligure (GE). Da quanto si apprende i tre sono stati, nel tempo, amministratori di fatto di tre cooperative, 2 delle quali dichiarate fallite.

