Sviluppo e intelligenza non dipendono dal colore della pelle | ricerca in 5

Intelligenza artificiale e blockchain : 2 professori dell’Università di Pisa nel pool di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico : Giuseppe Attardi e Laura Ricci del dipartimento di informatica dell’Università di Pisa sono stati nominati nel pool di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare le strategie nazionali sui temi dell’Intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain. I due docenti dell’Ateneo Pisano sono stati scelti dopo una selezione che ha vagliato candidature a livello europeo e internazionale. In particolare, Laura Ricci metterà a ...