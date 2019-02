Sta Maurito Icardi che si sta appiccicando cu Marotta.  Io ‘a pensata ‘a facesse

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Si torna a casa ad ospitare il Torino Giochiamo di Domenica sera dopo aver viaggiato il giovedì e stasera vedremo se l’Europa League leva le energie necessarie al campionato. Campionato che, purtroppo, non ha più nulla da dire e che continuiamo a seguire per pura devozione e per la fede nella maglia azzurra. In tutti i modi, quando giochiamo preferiamo vincere per cui vediamo di far tornare il nostro amico Walter a casa a mani vuote.Minuto 0’ – Non siamo nemmeno partiti che questi già dicono che il Napoli non ha motivazioni mentre il Torino si. Jammo co’ ‘e cazze.Minuto 3’ – Maksimovic ti voglio bene ma ultimamente stai pigliano l’abitudine di farti scavalcare con troppa semplicità.Minuto 7’ – Ma nun aggiu capito, loro falciano due dei nostri e questo fischia punizione per loro? Ma come funziona?Minuto 12’ – ...