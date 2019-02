Papa Francesco e il selfie con la spilla pro-accoglienza

blogo

: Il selfie di Papa Francesco con la spilla 'Apriamo i porti'. Lo scatto è stato pubblicato sui social da don Nandino… - Corriere : Il selfie di Papa Francesco con la spilla 'Apriamo i porti'. Lo scatto è stato pubblicato sui social da don Nandino… - SkyTG24 : Migranti, il selfie di Papa Francesco con la spilla: 'Apriamo i porti' - Corriere : Papa Francesco, su Facebook il selfie con la spilla «Apriamo i porti» -

(Di domenica 17 febbraio 2019)si è fatto fotografare con unacon la scritta "Apriamo i porti". La foto è stata poi pubblicata sul profilo Facebook del parroco di Marghera (Venezia) don Nandino Capovilla, sorridente di fianco al Santo Padre che regge in mano la. "La paura è l'origine di ogni schiavitù e di ogni dittatura" ha dichiaratointervenuto oggi a Sacrofano (Roma) per l’incontro con le realtà di"Liberi dalla paura"."Saliamo sui tetti! Coraggiosamentenon perde occasione, taglia corto con le esortazioni scontate" ha scritto il parroco a commento della foto con ilper poi aggiungere: "Si concede una foto che rilancia quell'Apriamo i porti, che sta unendo cittadini dal nord al sud del Paese e che per i cristiani è obbligo evangelico per essere liberi dalla paura".Bergoglio ha ricordato che "sulla paura del popolo cresce la ...