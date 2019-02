Lazio | i tifosi perdono la pazienza | ' Una società indifendibile'

Lazio - Igli Tare punta il dito contro i tifosi : “meritiamo più pubblico” : Lazio, Igli Tare ha voluto porre l’accento sulla scarsa affluenza all’Olimpico durante la gara di ieri in Europa League contro il SivIglia Il ds della Lazio, Igli Tare, ha voluto porre l’accento sulla scarsa presenza di tifosi laziali ieri all’Olimpico per la gara contro il SivIglia di Europa League. Ai microfoni di Skysport, il dirigente albanese si è sfogato: “Pensavo di aver visto qualcosa di molto brutto ...

Tre persone sono state ferite durante una rissa tra tifosi di Lazio e Siviglia nel centro di Roma : La sera del 13 febbraio ci sono stati dei violenti scontri tra tifosi nel centro di Roma. Gli scontri sarebbero iniziati verso le 21 davanti a un pub di via Leonina, nel rione Monti, e avrebbero coinvolto un quarantina tifosi

Lazio-Siviglia : attesi a Roma 1.300 tifosi andalusi - scattano misure sicurezza : Roma – Si e’ tenuto il tavolo tecnico, presieduto dal questore di Roma, Guido Marino, nel corso di cui e’ stato messo a punto il piano di sicurezza per l’incontro di calcio di Europa League tra Lazio e Siviglia, in programma il 14 febbraio alle ore 18.55 presso lo stadio Olimpico. E’ prevista la presenza di 20.000 spettatori di cui 1.350 tifosi ospiti. I cancelli d’ingresso saranno aperti alle ore 17, con una ...

La Lazio chiama a raccolta i tifosi : prezzi popolari contro l’Empoli : La vittoria ottenuta ieri nel “Monday Night” in trasferta contro il Frosinone ha rilanciato la Lazio nella lotta al quarto posto, obiettivo ambito perchè chi lo raggiunge ha la garanzia di disputare la Champions League dalla fase a gironi nella prossima stagione. In pochi punti ora sono racchiuse ben quattro squadre: oltre al Milan ci […] L'articolo La Lazio chiama a raccolta i tifosi: prezzi popolari contro l’Empoli è ...

Esodo dei tifosi della Lazio a Frosinone - e c'è malumore allo Stirpe - : A Frosinone sarà Esodo dei tifosi della Lazio. Troppo importante la partita, dopo il pareggio di Roma e Milan e la sconfitta contro l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, i tifosi della Lazio allo Stirpe saranno circa 1100. Il Frosinone, dopo il sold out del settore ospiti che conta circa 1035 unità, ha messo in vendita altri 100 tagliandi per i tifosi ...

Lazio-Juventus - definito il piano sicurezza e afflusso dei tifosi : Nel corso di un tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, è stato messo a punto il piano di sicurezza per l'incontro Lazio-Juventus in programma alle ore 20,30 di domenica all'Olimpico, ...

Lazio - Acerbi squalificato con la Juve : i tifosi lo invitano in curva : Francesco Acerbi, un vero e proprio highlander. Che però sarà costretto ad interrompere la sua striscia di partite giocate dal primo minuto consecutivamente. Si fermerà a 149, perché salterà la gara ...

“Giallorosso ebreo” - cori razzisti dei tifosi della Lazio : il club si difende - la Digos indaga : Lazio e Novara si sono date battaglia nella giornata di ieri, una gara condizionata da cori razzisti: la Digos indaga La Digos di Roma ha aperto un’inchiesta in merito ai cori razzisti uditi ieri durante la gara tra Lazio e Novara. “Giallorosso ebreo“, il testo del coro poco edificante. Al vaglio i video delle telecamere presenti allo stadio, intanto la Lazio si difende. Arturo Diaconale, portavoce del club, ha parlato ...

Cori razzisti da gruppetto tifosi. La Lazio : "Basta psicosi" : Giallorosso ebreo ", questo il coro che uno sparuto gruppo di tifosi della curva Nord avrebbe intonato tre volte poco prima delle 15.30 all'Olimpico durante la partita di Coppa Italia Lazio-Novara . ...

Scontri tifosi Lazio - Virginia Raggi : “episodio inaccettabile” : ”Inaccettabile violenza contro agenti polizia da parte di ultras. Roma non può diventare teatro per la follia di alcuni delinquenti”. E’ il messaggio attraverso un tweet della sindaca di Roma, Virginia Raggi sugli Scontri a Prati tra ultras laziali e forze dell’ordine. Nella serata di Ieri brutto episodio in occasione del compleanno della squadra biancoceleste che hanno portato alcuni feriti ed all’arresto di ...

Suor Paola : "Ero a festa Lazio - ma non chiamiamoli tifosi" : In piazza della Libertà a Roma, poco prima che scoppiasse la guerriglia urbana , a festeggiare i 119 anni della Lazio c'era anche Suor Paola, la religiosa tifosissima degli aquilotti. "Vado alla festa ...