La Roma ritrova Destro | il predestinato rimasto incompiuto

Il predestinato - l’attaccante ritrovato e l’allenatore perfetto : così la Roma prepara la scalata in campionato e Champions : Una serata magica quella di ieri per la Roma che ha riavvicinato il pubblico alla squadra. Le incomprensioni possono essere considerate alle spalle, la squadra giallorosso ha risposto sul campo alla brutta eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, prima la grande gara contro il Milan poi il netto successo in trasferta contro il Chievo fino ad arrivare alla fantastica vittoria nella gara d’andata degli ottavi di Champions ...

Top&flop Roma - Zaniolo sembra un veterano. Fazio deve ritrovarsi : Brilla la stella di Zaniolo: il giallorosso, autore di una doppietta, trova la consacrazione anche in Champions League, illuminando l'Olimpico. Male invece Fazio, ancora lontano dai suoi standard. ...

Uno straordinario itinerario intellettuale - umano e spirituale compiuto da Fedele Ceravolo nel suo ultimo “Romanzo perduto e… ritrovato” : Un viaggio nella storia e nella cultura attraverso un illuminante dialogo tra Autore e Romanzo sui grandi temi universali, come

Roma - rubata auto con a bordo una bimba e la nonna : ritrovate incolumi : ancora in fuga l'uomo che nella sera di mercoledì 6 febbraio ha rubato a Roma un'auto con a bordo una bambina di pochi anni e la nonna. La disavventura si è risolta in breve tempo con il ritrovamento ...

Ferimento Bortuzzo - ritrovata una pistola non lontano dal luogo della sparatoria a Roma : Investigatori sulle tracce di due persone che avrebbero aperto il fuoco contro il nuotatore veneto, ferendolo gravemente al midollo

Roma - Di Francesco ritrova De Rossi : ora può tornare al suo 4-3-3 : Per lo spettacolo, per l'onore, per il bilancio. La qualificazione alla Champions League 2019-20, in ogni stagione, è il primo obiettivo della Roma, così come per tutti gli altri club del nostro ...

'La Mennulara' ritrovata : il 7 febbraio a Roma si festeggia l'uscita del libro di Simonetta Agnello Hornby con i nuovi capitoli : ' Più Mennulara per tutti '. Con questo slogan scherzoso Roberto Ippolito festeggia Simonetta Agnello Hornby per i capitoli ritrovati del suo Romanzo uscito nel 2002, 'La Mennulara', quello che l'ha ...

Né Emanuela Orlandi né Mirella Gregori - le ossa ritrovate in Nunziatura appartenevano a due antichi Romani : I misteri di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori restano irrisolti, ma ora gli specialisti hanno una verità sulle ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica di Via Po a Roma. appartenevano a due antichi romani, morti fra il 90 e il 230 d.C. e sepolti nella necropoli che sorgeva sulla via Salaria.A risolvere il dilemma, si legge sul Corriere della Sera, sono stati gli specialisti del laboratorio Circe di Caserta. Da quei resti è ...

Roma : corpo esanime ritrovato in appartamento - presunto omicidio : Roma – Si indaga per omicidio nella morte del 30enne marocchino avvenuta in un appartamento popolare in via Galli, a Vigne Nuove, a Roma. I Carabinieri in queste ore stanno ascoltando diverse persone, tra le quali la compagna dell’uomo, una 40enne straniera. L'articolo Roma: corpo esanime ritrovato in appartamento, presunto omicidio proviene da RomaDailyNews.

Caso Orlandi : le ossa ritrovate in Nunziatura a Roma risalgono al 90-230 dopo Cristo : Tanto rumore per nulla. Le ossa scoperte per Caso lo scorso 30 ottobre, durante i lavori di ristrutturazione in una dependance nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma risalgono all’età imperiale, con una datazione che varia tra il 90 ed il 230 dopo Cristo. E pensare che quando furono rinvenute si pensò che potessero essere i resti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due giovani scomparse nel 1983 dalla Capitale. Ancora una volta non ...

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...

A Roma un capolavoro ritrovato : il 'Cristo portacroce' esposto alla Galleria Corsini : L'espressione sognante del volto bellissimo di Gesù, con la mano che stringe la corona di spine, la spugna e la corda e il braccio che forte sorregge il peso della croce, nella rappresentazione ...

Roma : ritrovato nel Tevere un cadavere in avanzato stato di decomposizione : E' accaduto ieri, mercoledì 23 gennaio a Roma, intorno alle 10:00, nella zona del Drizzagno di Mezzocammino del Tevere, il ritrovamento di un cadavere in stato di decomposizione. Sul posto la polizia del commissariato San Paolo e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Un uomo che passava da quelle parti ha notato la strana forma, pensando inizialmente che si trattasse di un tronco di legno o di un sacco, poi, accorgendosi meglio che era ...

Silvia Romano - la polizia keniota : "Non è in Somalia". Appello ai cittadini : aiutateci a ritrovarla : La cooperante italiana Silvia Romano, rapita vicino a Malindi lo scorso 20 novembre, non è stata portata in Somalia ma si trova all'interno del Kenya. È quanto ha detto il comandante della polizia regionale della Provincia costiera del Kenya, Marcus Ochola, citato dalla testata kenyana Daily Nation