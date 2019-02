Kate Middleton | Harry temeva di perdere William dopo le sue nozze

Letizia di Spagna incanta in bianco. E supera in stile Kate Middleton e Meghan Markle : Letizia di Spagna è in Marocco in viaggio di Stato col marito Felipe. Presto anche Meghan Markle e Harry visiteranno il Paese africano. I primi due look sfoggiati dalla Regina spagnola sono all’insegna del bianco, un colore che è di tendenza in questo periodo tra le teste coronate. La prima è stata Kate Middleton che ai BAFTA domenica 10 febbraio ha indossato un look total white di Alexander McQueen. Poi è toccato a Meghan il 12 febbraio ...

Kate Middleton al gala al Victoria & Albert Museum : Kate Middleton ha partecipato alla cena di gala al Victoria & Albert Museum di Londra nell'ambito degli eventi a sostegno della salute mentale. Qui ha incontrato le 100 donne leader nel mondo della finanza

Kate Middleton in rosa al gala conquista tutti. L’abito di Gucci è un sogno : Kate Middleton ha conquistato tutti alla cena di gala al Victoria & Albert Museum. La Duchessa di Cambridge ha indossato un abito degno di una principessa, dalle sfumature rosa, firmato Gucci. Un vestito da sogno che ha abbinato a delle décolletée scintillanti di Oscar de la Renta e a una clutch in velluto, bordeaux di Prada, coordinata alla cintura. Il tutto impreziosito dagli orecchini creati da Kiki McDonough che Lady Middleton aveva ...

Kate Middleton : l'abito rosa la incorona regina di stile ed è già tra i look più belli di sempre : Un abito davvero regale quello sfoggiato da Kate Middleton alla cena di gala "100 Women in Finance" al Victoria and Albert Museum (di cui è madrina) La duchessa di Cambridge, romantica in abito rosa firmato Gucci, ha nuovamente incantato tutti. Solo qualche giorno fa, Kate aveva fatto notizia per un altro principesco look, sfoggiato in occasione dei BAFTA (British Academy Film Awards, considerati gli "Oscar" inglesi): si trattava di un ...

Kate Middleton - la gran sera «effetto bikini» : L'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciDopo aver piacevolmente sorpreso tutti con la sua apparizione ai BAFTA al fianco del Principe William, in uno splendido abito bianco di Alexander McQueen, Kate ...

Kate Middleton e la maternità : «Quanto si è ingenui la prima volta che si diventa genitori» : Charlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeCharlotte di CambridgeSi lascia tirare i capelli, fa le boccacce, prende in mano un pennarello, impasta la pizza. Kate ...

Kate Middleton - prove da Regina col tailleur in tweed. E la verità su Meghan Markle : Kate Middleton ha presenziato alla conferenza sulla salute mentale tenutasi a Londra. La Duchessa di Cambridge ha finalmente fatto shopping, lasciando nel guardaroba i suoi vecchi abiti riciclati. Dopo l’abito bianco indossato ai BAFTA (e imitato da Meghan), ha sfoggiato un tailleur nuovo in tweed dall’eleganza regale, del marchio Dolce e Gabbana, che abbina a calze nere coprenti, a un paio di décolletée in camoscio, firmate ...

Meghan Markle in bianco come Kate Middleton : incanta al Museo : Meghan Markle affascina tutti con il look total white quando raggiunge Harry al Museo di Storia Naturale di Londra. La Duchessa del Sussex sembra essersi ispirata a Kate Middleton che solo un paio di sere fa aveva sfoggiato ai BAFTA un outfit completamente bianco. Forse Meghan ha voluto fare un omaggio alla cognata per stemperare le tensioni che pare ci siano tra loro. In ogni caso, Lady Markle incanta col completo color avorio che risalta il ...

Kate Middleton - ecco perché vieta alla figlia Charlotte di indossare i pantaloni : Kate Middleton e il divieto alla piccola Charlotte di indossare i pantaloni. La duchessa di Cambridge si sta facendo conoscere come una mamma premurosa e presente. E, nonostante sia molto discreta,...

Meghan critica i metodi educativi di William e Kate : Middleton in lacrime per lei (RUMORS) : Kate Middleton sarebbe arrivata di nuovo a piangere per le critiche della cognata Meghan Markle. A causare il suo stato d'animo sarebbero state le dichiarazioni della Duchessa del Sussex riguardo i metodi educativi da lei scelti. Secondo la Markle, infatti, i figli della cognata sarebbero stati lasciati soli troppo spesso e non starebbero seguendo un'alimentazione adatta alla loro età. Le dichiarazioni di Meghan Markle e la reazione di Kate ...

Kate Middleton ancora in lacrime per colpa di Meghan Markle : Kate Middleton è stata sorpresa di nuovo in lacrime e la causa è ancora Meghan Markle. Lo scorso maggio, poco prima del Royal Wedding, la moglie di Harry aveva fatto piangere la Duchessa per una critica rivolta all’abito da damigella di sua figlia Charlotte. Da allora la tensione tra le due donne è andata crescendo. Pochi giorni fa la storia si è ripetuta. Uscendo da Palazzo per recarsi alla festa di compleanno di sua madre Carole (31 ...

Kate Middleton incanta il red carpet con il suo look : La principessa Kate Middleton sul red carpet dei “Bafta 2019”, ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta agli Oscar inglesi, con il suo abito monospalla da sogno. Se Meghan Markle sperava di poter passeggiare con il suo pancione è stata messa fuori gioco dalla cognata. Nella lotta tra cognate, il punto questa volta se lo aggiudica proprio la Middleton che è apparsa sorridente e bellissima alla cerimonia di consegna dei più importanti premi ...

Kate Middleton in bianco ruba la scena alla cerimonia dei Bafta : La Duchessa di Cambridge ha rubato la scena alla 72esima edizione del British Academy Film Awards, alla Royal Albert Hall di Londra. Kate, 36 anni, indossava uno splendido abito bianco Alexander ...

Meghan Markle umiliata da Kate Middleton : lei a casa - la cognatina sul red carpet vestita così. Delirio sexy : Kate Middleton ha incantato tutti ai BAFTA: l’elegante abito bianco e gli orecchini di Diana hanno lasciato il segno e nessuno ha minimamente considerato l’assenza dell’ex attrice e cognata Meghan Markle. Un altro colpo sferrato ai danni della povera duchessa del Sussex e dei suoi sogni da ex attric