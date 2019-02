Il big match tra Juventus e Milan è delle bianconere | la squadra di Rita Guarino vince

Rugby - Top12 2019 : nel big match vittoria del Rovigo - che aggancia Calvisano. Corsa alle semifinali già chiusa? : La sfida di cartello della 15ma giornata del Top 12 di Rugby, tra Rovigo e ValRugby Emilia va ai padroni di casa, che si impongono per 30-21 trovando il bonus offensivo e non concedendo punti agli avversari. Negli altri match in programma si registrano le vittorie esterne di Petrarca Padova per 8-36 in casa del Verona e de I Medicei, per 13-23 contro il Valsugana Padova, infine il San Donà batte, al termine di un match combattuto, la Lazio per ...

Primavera - Fiorentina-Atalanta 0-0 : pari e patta nel big match : Tanto tuonò che non piovve. Il big match della 19ª giornata del campionato Primavera 1 resta all'asciutto, non solo dal punto di vista atmosferico visto il bel sole che splende sul "Bozzi" di Firenze ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra vola in testa - ora big match col Galles : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Il Brescia gela il Palermo in pieno recupero : il big match in Serie B finisce 1-1 : Palermo-Brescia – Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie B, sono scese in campo Palermo e Brescia, partita per le zone altissime per la classifica ed importante per la possibile promozione in Serie A. E’ stata una settimana molto calda per il club rosanero che deve fare i conti con i problemi societari, oggi risposta del pubblico che si è dimostrato vicino alla squadra. Ed anche la squadra ha risposto ...

Samsung Volley Cup – Doppia sfida nel sabato - domenica big match Savino Del Bene-Saugella : la preview della 20ª Giornata : Samsung Volley Cup: Igor-Il Bisonte e Imoco-Lardini aprono sabato il programma della 20^ Giornata. domenica su LVF TV big match Savino Del Bene-Saugella. UYBA in casa, èpiù Pomì fuori. Tra Bosca e Zanetti è sfida Play Off Alla vigilia del quinto turno della CEV Champions League, per alcuni versi fondamentale per la stagione europea dei team italiani, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara anticipano i propri match della 20^ ...

Volley - SuperLega 2019 : 21^ giornata - Civitanova-Modena il big match. Perugia per rimanere in vetta - Trento rischia a Verona : Nel weekend tornerà protagonista la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile andrà in scena con la 21^ giornata dopo la sosta della scorso fine settimana dovuta alla Final Four della Coppa Italia. I riflettori sono tutti puntati sul big match tra Civitanova e Modena che si sono già fronteggiate mercoledì sera in Champions League, la Lube ha espugnato il PalaPanini sigillando la qualificazione ai quarti di finale mentre i ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match tra Sport Management e Pro Recco in un turno ricco di derby : La diciottesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, in programma domani, sabato 16 febbraio, offre come piatto forte il match tra Sport Management e Pro Recco, con gli ospiti che puntano a vincere per scappare a braccetto con il Brescia, che riceverà l’Ortigia. In ottica Final Six il Posillipo è impegnato nel derby col Napoli, mentre la Lazio giocherà la stracittadina con la Roma. Altro derby, questa volta ligure, tra Savona e Quinto, ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi-Forte dei Marmi il big match della 20esima giornata - c’è in ballo il primo posto : Nuova giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019, precisamente la numero 20, che vedrà il tanto atteso contro al vertice tra Amatori Lodi e B&B Forte dei Marmi, con i lombardi in testa alla classifica, ma reduci da un sofferto 2-2 in casa del Follonica, con i toscani che in caso di vittoria guarderebbero tutti dall’alto. Tutte le gare sono però posticipate a martedì 19 febbraio, ad eccezione della sfida tra Thiene e ...

Risultati Serie C - la classifica : il Trapani vince il big match contro il Catania ed accorcia dalla vetta [FOTO] : 1/80 Foto LaPresse ...

RISULTATI SERIE C/ Classifica aggiornata : big match a Chiavari - diretta gol live : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite di oggi mercoledì 13 febbraio nei gironi A, C per la 26giornata.

