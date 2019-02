Highlights SPAL-Fiorentina 1-4 | VIDEO e gol Clamoroso ribaltone viola con l’aiuto del VAR

Pagelle Spal-Fiorentina 1-4 - Highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle SPAL FIORENTINA 1-4 – Partita scorbutica quella del Mazza di Ferrara, portata a casa alla fine dei 90′ di gioco dalla Fiorentina, brava nel finale di gara a segnare ben 3 reti in nemmeno 10 minuti. Sconfitta difficile da digerire per la SPAL che, nonostante una buona prestazione, si ritrova a uscire dal campo […] L'articolo Pagelle Spal-Fiorentina 1-4, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

Serie A - Atalanta-Spal 2-1 - Torino-Udinese 1-0 : gol e Highlights - Sky Tg24 - : Soffrono ma conquistano i tre punti sia i bergamaschi contro la Spal, sia i granata che hanno affrontato l'Udinese. Decisivo per i nerazzurri il solito Duván Zapata, mentre Ola Aina e le parate di ...

VIDEO Atalanta-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Parma-Inter 0-1 - Highlights e sintesi della partita. Lautaro Martinez “salva” Spalletti : Ci pensa Lautaro Martinez a togliere le castagne dal fuoco e siglare il gol partita da subentrato: Parma-Inter, anticipo della 23ma giornata della Serie A di calcio, viene risolta dall’attaccante nerazzurro, che si alza dalla panchina e va in gol per decretare il risultato finale di 0-1. Di seguito le immagini della gara. IL VIDEO DI Parma-Inter 0-1 CON IL GOL DECISIVO DI Lautaro ...

VIDEO Inter-Bologna 0-1 - Highlights e sintesi della partita. Santander gela San Siro - Spalletti rischia : Niente da fare per l’Inter di Luciano Spalletti. A San Siro altro risultato decisamente amaro dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono stati superati 1-0 dal Bologna, match valido per la 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A, per effetto del gol del paraguaiano Federico Santander che ha letteralmente gelato il “Meazza”. Una marcatura che ...

Pagelle Spal-Torino – Reduci da due vittorie nelle rispettive ultime giornate, SPAL e Torino si ritrovano al Mazza a caccia di tre importanti punti per i rispettivi obiettivi. Gli emiliani, che una settimana fa in rimonta hanno sconfitto il Parma, vogliono proseguire la loro corsa alla salvezza. I granata, che arrivavano dall'1-0 inflitto all'Inter, in

Pagelle Parma Spal 2-3 – Nella giornata che fin qui si è dimostrata essere la più divertente del campionato, Parma e Spal non potevano esimersi dall'essere protagoniste di una gara scoppiettante e dall'esito impronosticabile. Gli uomini di Semplici ottengono una clamorosa vittoria esterna contro una squadra, quella di D'Aversa, in piena corsa per un piazzamento

Video/ Spal Bologna - 1-1 - : Highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Spal Bologna , 1-1, : gli highlights e i gol della partita giocata al Mazza. Pareggio nella sfida che valeva punti importanti per la salvezza.

VIDEO SPAL-Bologna Highlights 1-1 : sintesi e gol della partita. Palacio la sblocca - Kurtic pareggia con esultanza “hot” : SPAL e Bologna hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Il derby emiliano si è concluso senza vinti né vincitori. I felsinei hanno sbloccato la contesa al 24′ con Palacio che riceve palla al limite da Orsolini e trova l’angolino alto alla sinistra di Viviano. I padroni di casa non mollano e trovano la rete del pareggio al 63′: Lazzari crossa dalla destra per Kurtic che si ...