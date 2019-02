' Gli americani vi abbandoneranno' Il messaggio di Assad ai curdi

Afghanistan : Gli americani se ne vanno - Pilatus rimane : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Gli americani di State Street spiegano perché l'Italia è fonte di stress per l'eurozona : Milano. Il paese che ha richiamato il suo ambasciatore dall'Italia, la Francia, è anche quello che ha il sistema bancario più esposto nei confronti del nostro paese attraverso investimenti in titoli di debito pubblico, in altre banche, in asset finanziari come i derivati e in attività private. Il se

Venezuela - perché è scontro suGli aiuti umanitari americani? : Venezuela, perché è scontro sugli aiuti umanitari americani? Sono ormai venti le nazioni dell’Unione Europea che hanno riconosciuto Juan Guaidò presidente del Venezuela. In totale, sono circa quaranta gli Stati che hanno offerto sostegno all’autoproclamatosi presidente. Nonostante questo, la battaglia diplomatica intorno al destino del paese non è affatto terminata. Piuttosto, continua a giocarsi su molteplici tavoli. A proporsi ...

World Bank - Gli americani propongono David Malpass presidente : NEW YORK - Trump ha scelto David Malpass come candidato americano per la presidenza della Banca mondiale. La notizia anticipata da Politico, sarà ufficializzata dalla Casa Bianca oggi dopo il discorso ...

Venezuela nel caos - Maduro : Guaidò agente deGli americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...

Spoiler americani Beautiful : Flo cerca prove che Reese sta mentendo sulla fiGlia di Hope : La storia che sta tenendo banco nelle puntate americane di Beautiful è quella riguardante la figlia di Hope, priva di vita dalla nascita, almeno secondo quanto ha fatto credere il ginecologo che aiutato la Logan durante il parto. Parallelamente a tale vicenda, Steffy ha deciso di adottare una bambina e il medico lo sa, per cui tutta la vicenda potrebbe rivelarsi come il classico schema dello scambio di culle. La vicissitudine di Hope Hope avrà ...

Usa - federali senza stipendio e rifiuti nei parchi : ecco lo shutdown più lungo della storia. Per Gli americani è colpa di Trump : Il 53 per cento degli americani ritiene che la responsabilità dello shutdown iniziato il 21 dicembre 2018 sia da attribuire principalmente a Donald Trump e ai repubblicani. Il 29 per cento biasima i democratici; il 13 per cento pensa che le colpe siano da dividere tra tutti gli attori in campo. Il sondaggio ABC News/Washington Post mostra un dato che negli ultimi giorni si è fatto sempre più evidente: il presidente – e il suo partito – stanno ...

Shutdown - per Trump la colpa è tutta dei Dem. Ma Gli americani non sono d'accordo con lui : il 24° giorno ed è il più lungo Shutdown parziale della storia americana. Ma il presidente statunitense, Donald Trump , non ha dubbi: la colpa della paralisi è tutta dei Democratici. Ma, intanto, ...

Shutdown - Trump aGli americani : 'Il muro al confine è essenziale' : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza", e "l'immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani": per questo motivo una barriera è "assolutamente essenziale". ...

Trump aGli americani : serve il muro per fermare una crisi umanitaria : Definendo al richiesta di 5,7 miliardi di dollari per la sicurezza al confine "solo una questione di buon senso", Trump sprona la politica ad agire: "Quanto sangue americano deve ancora scorrere ...

Trump aGli americani : 'Muro per fermare crisi umanitaria' : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza". Donald Trump si rivolge agli Americani per spiegare il perchè il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, ...

Forbes elogia Rimini : le tappe cittadine più amate daGli americani : Trova i migliori alberghi TROVA POWERED BY Contenuti sponsorizzati Leggi anche Va in scena a Rimini il Capodanno più lungo del mondo Forbes, i migliori hotel di lusso del mondo: Italia sul podio ...

Il Texas di Joe Lansdale nel libro-conversazione con Seba Pezzani - traduttore deGli americani : "Joe R. Lansdale. In fondo è una palude. Conversazione con Seba Pezzani" è il libro-conversazione tra Lansdale e Seba Pezzani, traduttore e amico del grande scrittore americano. Che in questo libro ci porta alla scoperta della sua vita alla scoperta del Texas profondo dove sono ambientati i suoi romanzi.Continua a leggere

Gli americani vogliono sospendere RUSADA - : Nel caso in cui non avessero ricevuto le informazioni entro il 31 dicembre 2018, lo sport russo rimaneva minacciato di isolamento. La RUSADA è già stata squalificata nell'anno 2015. Poi, a causa ...