' Boom' di utili | ma senza le tasse federali | per Amazon

Amazon : Boom di utili - non paga tasse per oltre 10 miliardi | : Secondo i calcoli di un think tank progressista, il colosso ha anche ricevuto dal governo Usa 129 milioni di dollari di rimborsi grazie a sgravi e crediti di imposta

