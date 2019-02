Atp Rotterdam - L' ottava meraviglia di Monfils | ko Wawrinka

Atp Rotterdam – Monfils chiude in bellezza : il francese supera Wawrinka in finale : Monfils si aggiudica il torneo ATP di Rotterdam: il tennista francese supera in finale Stan Wawrinka al terzo set Prima gioia del nuovo anno per Gael Monfils! Il tennista francese si aggiudica la finale dell’ATP di Rotterdam superando Stan Wawrinka dopo 1 ora e 45 minuti di gioco. Monfils, attualmente numero 33 del ranking mondiale maschile, messi da parte i problemi fisici che ne hanno condizionato la passata stagione, sembra essere ...

Atp Rotterdam – Semifinale amara per Nishikori - Wawrinka fa meglio sul cemento olandese e vola in finale : Stan Wawrinka ferma Kei Nishikori in Semifinale a Rotterdam, lo svizzero vola in finale contro Gael Monfils Nonostante i pronostici dessero per favorito il tennista numero 7 al mondo Kei Nishikori, in una delle due semifinali del torneo ATP di Rotterdam sul cemento ad avanzare è Stan Wawrinka. Lo svizzero, numero 68 del mondo, ha battuto in tre set il rivale giapponese guadagnandosi il passaggio in finale, grazie ai parziali di 6-2, 4-6, ...

Tennis - Atp Rotterdam 2019 : Monfils vola in finale - sconfitto in tre set Medvedev : E’ il francese Gael Monfils il primo finalista dell’ATP di Rotterdam 2019. Il transalpino si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.16 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 10 minuti di partita. Un match nel quale la grande determinazione del transalpino ha avuto la meglio nei confronti del giovane moscovita che quest’oggi ha disputato un confronto al di sotto delle proprie possibilità. Monfils aspetta ...

Atp Rotterdam – Gael Monfils primo finalista : il francese piega Medvedev in 3 set : Gael Monfils è il primo finalista dell’ATP di Rotterdam: il tennista francese supera il russo Daniil Medvedev in 3 set Dopo 2 ore e 10 minuti di match, Gael Monfils stacca il pass per la finale di Rotterdam. Il tennista francese, attualmente numero 33 del ranking mondiale maschile, si è guadagnato il diritto di essere il primo finalista del torneo olandese grazie al successo su Daniil Medvedev. Monfils si è imposto in rimonta sul giovane ...

Atp Rotterdam – Nishikori con scioltezza in semifinale : Fucsovics ko in due set : Nishikori manda al tappeto Fucsovics in due set ai quarti di finale del torneo ATP di Rotterdam Nishikori super con scioltezza i quarti di finale del torneo ATP di Rotterdam: il tennista giapponese ha mandato al tappeto in soli due set il suo avversario Fucsovics questa sera, staccando il pass per la semifinale del torneo. Al numero 7 del ranking ATP è bastata un’ora e 19 minuti per portare a casa la vittoria, col punteggio di 6-3, ...

Atp Rotterdam – Wawrinka in semifinale : Shapovalov ko in due set : Wawrinka batte in due set Shapovalov e stacca il pass per le semifinali del torneo ATP di Rotterdam Ottima prestazione di Stan Wawrinka questa sera nei quarti di finale del torneo ATP di Rotterdam. Il tennista svizzero, numero 68 al mondo, ha regolato in due set il suo rivale Shapovalov. Il canadese numero 25 del ranking ATP ha ceduto a Wawrinka in un’ora e 32 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6. Wawrinka stacca dunque il pass ...

Atp Rotterdam – Nishikori sul velluto : Gulbis spazzato via in due set : Kei Nishikori trionfa senza problemi negli ottavi di finale di Rotterdam: il tennista nipponico liquida Ernests Gulbis in due set Dopo il successo all’esordio su Herbert, Kei Nishikori si ripete senza alcun problema negli ottavi di finale dell’ATP di Rotterdam. Il tennista nipponico, attualmente numero 7 del ranking mondiale maschile, supera in scioltezza Ernests Gulbis in 1 ora e 16 minuti di gioco. Nishikori si aggiudica i due set utili al ...

Atp Rotterdam - Wawrinka in forma smagliante : sconfitto Raonic : ATP Rotterdam, Wawrinka ha battuto Milos Raonic al secondo turno del torneo olandese: adesso Berdych o Shapovalov ATP Rotterdam, Wawrinka ha vinto e convinto contro Milos Raonic. Il tennista svizzero ha superato il secondo turno del torneo di Rotterdam vincendo 6-4 7-6 contro il collega canadese, riuscendo dunque a neutralizzare il servizio dell’avversario. Wawrinka è parso in forma dopo i tanti problemi fisici ed ora affronterà il ...

Atp Rotterdam – Seppi fuori al secondo turno : l’azzurro ko in 3 set contro Monfils : Andrea Seppi ko al secondo turno dell’ATP di Rotterdam: il tennista azzurro sconfitto in 3 set da Gael Monfils Andreas Seppi ko al 2° turno del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.961.160 euro). L’azzurro, numero 40 del mondo, cede al francese Gael Monfils, numero 33 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-3 in un’ora e 36 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP Rotterdam – Seppi fuori al ...

Tennis - Atp Rotterdam 2019 : Andreas Seppi viene rimontato e battuto da Gael Monfils al secondo turno : Si interrompe al secondo turno la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Rotterdam: sul cemento al coperto olandese l’azzurro è rimontato e battuto dal transalpino Gael Monfils, che si impone col punteggio di 4-6 6-1 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i servizi la fanno da padrone fino all’ottavo game, anche se in apertura Monfils annulla due palle break all’azzurro e Seppi ne cancella una al ...

Atp Rotterdam – Fabbiano ko all’esordio : a Tsonga bastano due set per mandare al tappeto l’azzurro : Niente da fare per Thomas Fabbiano al torneo ATP di Rotterdam: l’azzurro ko all’esordio Thomas Fabbiano ko al primo turno nel torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.961.160 euro). L’azzurro, numero 86 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha perso con il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 140 Atp e in tabellone grazie al ranking protetto, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e sei ...

Tennis - Atp Rotterdam 2019 : Jo-Wilfried Tsonga è troppo forte - Thomas Fabbiano deve arrendersi in due set : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam per Thomas Fabbiano: l’azzurro, che aveva superato le qualificazioni, cede la primo turno del main draw a Jo-Wilfried Tsonga, che sta usufruendo del ranking protetto per evitare le qualificazioni. Il transalpino si impone col punteggio di 6-1 6-4. Nel primo set la partenza del francese è fulminante: il break arriva già nel secondo ...

Atp Rotterdam – Nishikori fatica ma supera il primo turno : Herbert ko in tre set : Nishikori trionfa in rimonta all’esordio nel torneo ATP di Rotterdam: Herbet battuto in tre set Esordio con vittoria per Nishikori al torneo ATP di Rotterdam: il tennista giapponese numero 7 al mondo ha faticato questa sera contro Herbert. Il francese, numero 36 del ranking ATP, si è aggiudicato il primo set per poi però cedere ad una tosta rimonta di Nishikori. Il tennista giapponese si è infatti aggiudicato il match col risultato ...

Atp Rotterdam – Tutto facile per Wawrinka contro Paire - lo svizzero si impone in due set e vola agli ottavi : Il tennista svizzero non lascia scampo al proprio avversario, superandolo senza problemi in due set dopo un’ora e quattordici minuti di gioco Stan Wawrinka avanza agli ottavi di finale del torneo ATP di Rotterdam, il tennista svizzero supera agevolmente l’avversario francese Benoit Paire. Un dominio quello del giocatore elvetico, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un’ora e quattordici minuti di ...