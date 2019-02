Spretato Theodore McCarrick | il cardinale che sussurrava ai presidenti Usa | a Giulio

huffingtonpost

(Di sabato 16 febbraio 2019) Non era mai successo prima nella storia bimillenaria della Chiesa Cattolica. Non era mai accaduto una cosa simile. Mai unera stato. La decisione di Papa Francesco è definitiva, irrevocabile, dal momento che il ricorso diè stato respinto dalla Congregazione per la dottrina della Fede il 13 febbraio e la decisione approvata dal papa è stata notificata all'interessato ieri.La storia ricorda due cardinali che hanno perso, seppure per motivi diversi, il loro titolo cardinalizio: il francese Louis Billot nel 1927, e appuntoEdgar. La decisione pontificia è arrivata alla fine del processo all'arcivescovo emerito di Washington per abusi sessuali su persone minorenni e maggiorenni commessi decenni fa. Con l'aggravante dell'uso della confessione per commettere questi crimini e dell'abuso di potere nei ...