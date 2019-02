Sid Meier' s Civilitazion | A New Dawn - articolo

eurogamer

(Di sabato 16 febbraio 2019) Quella legata alla saga da tavolo diè una storia affascinante e condita da un pizzico di leggenda. Una storia che inizia nel non troppo lontano 2002, quando Glenn Drover, ex dipendente di MicroProse (sviluppatore all'epoca di, il videogioco), da alla luce Sid's: The Boardgame. Il titolo edito dalla Eagle Games riscosse un discreto successo non solo tra gli appassionati dei giochi di civilizzazione, ma anche tra coloro che ritrovarono all'interno delle meccaniche molti collegamenti al terzo capitolo della saga videoludica.Sebbene si siano fatte parecchie illazioni sulla nascita del prodotto e la posizione del suo designer, è giusto ricordare che il ruolo che Drover ricopriva in MicroProse, non lo portò mai a prendere parte attiva nello sviluppo del videogioco; inoltre, nonostante il palese caso di omonimia, il titolo rilasciato nel 2002 ...