Sanremo Young | fischi e urla in diretta Polemica sul duetto-duello tra Eden e Maria

Sanremo Young 2019/ Negli ascolti Antonella Clerici tiene testa a Maria De Filippi? : La prima puntata di SANREMO YOUNG 2019: concorrenti eliminati e classificati. John Travolta intervista in chiave febbre del sabato sera. Mahood assente

Ascolti Tv venerdì 15 febbraio prima serata, Antonella Clerici vs Maria De Filippi: testa a testa tra Sanremo Young e Uomini e Donne Antonella Clerici tiene testa a Maria De Filippi, con il programma Sanremo Young. Grande sfida tra le due note conduttrici in prima serata venerdì 15 febbraio. Mentre la prima ha registrato su […]

Successo per Clara Palmeri a Sanremo Young. Vince la prima sfida e continua la gara : Debutto con Successo ieri sera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per la cantante marsalese Clara Palmeri. Un inizio scoppiettante per la diciassettenne che ha vinto la sfida 'dentro fuori' della ...

Ascolti tv 15 febbraio : Uomini e donne non fa il pieno - pareggio con Sanremo Young : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri, venerdì 15 febbraio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda del primo speciale di Uomini e donne, dedicato alla scelta finale della tronista Teresa Langella. Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico di Canale 5 che ha dovuto vedersela contro la prima puntata della nuova stagione di Sanremo Young, il baby talent condotto da Antonella Clerici ...

Ascolti Uomini e Donne di sera - Sanremo Young : chi ha vinto : Uomini e Donne serale e Sanremo Young: testa a testa tra Maria De Filippi e Antonella Clerici Ha avuto luogo ieri la prima sfida del venerdì sera tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, padrone di casa rispettivamente della seconda edizione di Sanremo Young e del serale di Uomini e Donne (anche se UeD, pur portando la firma di Maria De Filippi, non ha avuto conduzione). E attorno alle 10.00 di oggi è arrivato puntualissimo il verdetto degli ...

Ascolti TV | Venerdì 15 febbraio 2019. Testa a testa tra Sanremo Young (3 - 6 mln – 16.18%) e Uomini e Donne (3 - 4 mln – 16.72%). Suburra fermo al 3.72% - in calo Got Talent (5.2%) : Sanremo Young: Antonella Clerici e John Travolta Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle 21.25 alle 23.54 – la prima puntata della seconda edizione di Sanremo Young ha conquistato 3.623.000 spettatori pari al 16.18% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.25 – l’esordio di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Teresa Langella, ha raccolto ...

Sanremo Young - su Rai1 la conduttrice Antonella Clerici balla il tip tap con il mito degli anni ’70 John Travolta : Durante la trasmissione Sanremo Young (in onda su Rai1) la conduttrice Antonella Clerici ha ballato il tip-tap con il mito degli anni ’70 John Travolta dando vita ad un simpatico siparietto L'articolo Sanremo Young, su Rai1 la conduttrice Antonella Clerici balla il tip tap con il mito degli anni ’70 John Travolta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo Young - Mahmood non si presenta dopo il trionfo al Festival : colpo durissimo per la Rai : Mahmood , il vincitore dell'ultimo Sanremo , non è stato bene e non si è presentato a Sanremo Young . L'artista era stato annunciato, insieme all'attore americano John Travolta, come uno degli ospiti ...

Sanremo Young - scollatura generosa di Belen : si china e... il seno rimbalza - scandalo in prima serata Rai : Un abito strettissimo, la scollatura generosa, il seno che rimbalza. Belen Rodriguez ha regalato momenti magici, come sempre, anche in Rai. La bella argentina era tra i giurati di Sanremo Young, la nuova trasmissione di Antonella Clerici. Durante la partecipazione, tra un’esibizione e un’altra, la s

Sanremo Young - Antonella Clerici e il dramma in diretta : 'Perché sempre a me?' - clamorosa contestazione : Momenti di tensione, ieri 15 febbraio a Sanremo Young , con Antonella Clerici che ha apertamente manifestato il suo disagio. Il pubblico presente all'Ariston, in diretta su Raiuno, ha fischiato e ...

Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young. L'ultimo vincitore del Festival della canzone Italiana di Sanremo era stato annunciato, insieme all'attore americano John Travolta, come uno degli ospiti speciali della prima puntata del teen talent di Raiuno. Proprio dal teatro Ariston […]

John Travolta conduttore d'eccezione a Sanremo Young con Antonella Clerici parla delle donne della sua vita John Travolta ospite di Antonella Clerici a Sanremo Young ha parlato delle donne della sua vita e della sua carriera e sorprendentemente anche di un incontro con Lady Diana. Il grande attore americano nella prima puntata del nuovo teen talent […]