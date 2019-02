Nel ricordo della tragedia delle Foibe e dell' esodo

Trenta giorni dalla morte di Sissy : Taurianova si stringe alla famiglia Nel ricordo dell’agente : Sono passati 30 giorni dalla morte di Sissy Trovato Mazza, la giovane agente della penitenziaria uccisa da un colpo di pistola. Per l'occasione la famiglia, insieme agli amici e al Comitato civico Sissy la Calabria è con te, si sono riuniti per una commemorazione. Si attendono intanto i risultati delle indagini su computer e pistola.Continua a leggere

Udine - blitz di CasaPound Nel Giorno del Ricordo : A Udine , il Giorno del Ricordo si chiude con una nota polemica. Mentre il Comune ha ufficialmente intitolato il parco cittadino ai martiri delle foibe , CasaPound ha deciso, nonostante il divieto ...

Diretta Serie A : Udinese - Fiorentina Nel ricordo di Davide Astori quasi un anno dopo : Undici mesi, quasi un anno e la Fiorentina torna ad Udine dopo quella tragica notte che l'ha privata del suo capitano: Davide Astori. Basta questo per rendere speciale questa partita di Serie A. Udinese contro Fiorentina alla Dacia Arena alle ore 15 celebreranno quel terribile 4 Marzo 2018. Noi saremo ancora live a raccontare minuto per minuto le vicende sportive e non. L'omaggio delle due squadre su twitter: ...Continua a leggere

Udinese-Fiorentina - probabili formazioni : match Nel ricordo di Astori : UDINESE FIORENTINA probabili formazioni – “Purtroppo certe coincidenze esistono: abbiamo chiaro in mente che Davide aveva giocato l’ultima partita proprio contro il Chievo, aveva anche servito l’assist per il gol di Biraghi, e poi dopo siamo partiti per Udine, lo stesso calendario di quest’anno. Sono situazioni che vanno affrontate”. La Fiorentina si prepara alla trasferta […] L'articolo ...

Foibe : Veneto - Nel Giorno del Ricordo Nelle scuole la storia di Norma Cossetto (2) : (AdnKronos) - "La Regione del Veneto, che per storia, cultura e tradizione è fortemente legata alle terre di Istria e Dalmazia, e la cui Università di Padova, su proposta dell’allora Rettore Concetto Marchesi concesse la laurea honoris causa post mortem a Norma, ha il compito, più di altri, di far

Foibe : Veneto - Nel Giorno del Ricordo Nelle scuole la storia di Norma Cossetto : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - In occasione del Giorno del Ricordo, che il 10 febbraio si celebra in tutta Italia in memoria delle Foibe e dell’esodo degli istriani, giuliani e dalmati, la Regione Veneto, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, l’associazione Venezia Giulia e Dalmazia

Coppa Italia - Milan in semifinale Nel segno del “Pistolero” : Krzysztof Piatek distrugge il Napoli - Higuain è un lontano ricordo : Un Krzysztof Piatek sontuoso ha trascinato il Milan alle semifinali di Coppa Italia: Maksimovic e Koulibaly annichiliti dal polacco Esordio dal primo minuto col botto per Krzysztof Piatek con la maglia del Milan. I rossoneri hanno dovuto affrontare oggi un ostacolo durissimo per il proseguo del cammino in Coppa Italia, il Napoli dell’ex Carletto Ancelotti, ostacolo superato alla grande grazie sopratutto alla vena del nuovo bomber di ...

Lucrezia Lante Della Rovere/ La commozione Nel ricordo della mamma Marina - Verissimo - : Lucrezia Lante della Rovere ospite a Verissimo, parlerà della mamma Marina Ripa di Meana. Domani, sabato 26 gennaio 2019 con Silvia Toffanin.

Ad Albenga un incontro sul tema "Nel ricordo della Shoah ragioniamo sul razzismo - subdola tentazione di ieri e di oggi" : In occasione della Giornata della Memoria, la Fondazione Gian Maria Oddi, in collaborazione con il Comune di Albenga e l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea, organizza sabato 26 ...

Albano - 55 Passi Nel sole : Cristel Carrisi in lacrime per il ricordo della sorella Ylenia : Nel corso della serata di ieri nella prima delle due serate di 55 Passi nel sole c'è stato un momento di grande commozione. Cristel Carrisi è scoppiata in lacrime nel ricordare la sorella Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni. Lo show dedicato da Canale 5 ai 55 anni di carriera di Albano Carrisi ha riservato ai tanti telespettatori e pubblico presente in sala numerosi momenti di gioia. Al Bano per tutta la serata è stato affiancato dalla sua ...

55 Passi Nel Sole : il ricordo di Ylenia e le lacrime di Cristel Carrisi – Video : Cristel Carrisi Certi dolori non finiscono mai, soprattutto se non hanno ancora una vero perchè. Così si può riassumere la commozione di Cristel Carrisi nel corso della prima puntata di 55 Passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi, con la partecipazione di Romina Power, trasmesso su Canale 5 ieri sera. Oltre a celebrare la sua carriera con numerosi ospiti, il cantante di Cellino San Marco ha scelto di parlare della sua famiglia. Immancabile ...

Al Bano e Romina Power - lacrime e sorrisi tristi Nel ricordo della figlia Ylenia : FUNWEEK.IT - Insieme ad Al Bano, Romina e ai loro figli, gli spettatori che ieri hanno guardato da casa 55 passi nel sole su Canale 5, hanno vissuto attimi di intensa commozione e profonda solidarietà ...

55 passi Nel sole - Cristel in lacrime : il ricordo della sorella Ylenia la commuove : Cristel Carrisi in lacrime a 55 passi nel sole: il ricordo della sorella Ylenia la commuove Nello show di Albano, in cui la famiglia Carrisi ha avuto ampio spazio stasera, non poteva non mancare l’omaggio a Ylenia (la figlia di Albano e Romina scomparsa nel ’90). Di lei si è parlato a 55 passi nel […] L'articolo 55 passi nel sole, Cristel in lacrime: il ricordo della sorella Ylenia la commuove proviene da Gossip e Tv.

Valeria Fabrizi - ospite a 'Domenica In' - si commuove Nel ricordo di Walter Chiari : Valeria Fabrizi è una delle protagoniste indiscusse della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Domenica 13 gennaio la Fabrizi ha preso parte al programma di Mara Venier, dove ha parlato della sua carriera ricca di successi ma la popolarità maggiore è arrivata grazie all'interpretazione del personaggio di Suor Costanza. La prima puntata della quinta stagione della fiction prodotta ...