Napoli e Sarri | è amore eterno | ' Meglio non incontrarlo in coppa'

Sarri : «Eviterei di giocare Napoli-Chelsea - sarebbe un’emozione troppo forte» : Maurizio Sarri a Sky Sport dopo la vittoria del Chelsea in casa del Malmoe per 2-1. «È un periodo in cui il Chelsea non riesce a dare continuità alle prestazioni, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma il primo anno è successo a tutti gli allenatori. In tutta Europa soltanto noi e il City siamo ancora coinvolti in quattro manifestazioni. «Napoli-Chelsea finale di Europa League? Se possibile, eviterei di giocare a Napoli. sarebbe ...

Malmoe-Chelsea - Sarri firma autografo a tifoso : 'Forza Napoli sempre' : A tormentare il sonno di Maurizio Sarri non sono più gli avversari. A togliergli la tranquillità notturna ora ci pensa direttamente il Chelsea, che negli ultimi due mesi è inciampato in una crisi d'...

Manchester City-Chelsea - Sarri furioso per il 6-0 : Guardiola gli porge la mano - l’ex Napoli la rifiuta! [VIDEO] : furioso per il 6-0, Maurizio Sarri rifiuta la stretta di mano di Pep Guardiola: tensione alle stelle nel finale di Manchester City-Chelsea Il big match della 26ª Giornata di Premier League si è concluso con un risultato a dir poco clamoroso: il Manchester City ha liquidato il Chelsea con un tennistico 6-0! Vittoria netta per gli Sky Blues, sulla quale ha messo la firma Sergio Aguero con una strepitosa tripletta. Al termine della gara, da ...

Mazzarri - Toro impari dal Napoli di Sarri : TORINO, 9 FEB - E' l'ultimo Napoli di Sarri il modello di Mazzarri per un Torino che non vuole più stare ai margini della zona Europa. "Come loro siamo bravi a fare il pressing alto ma dobbiamo ...

Condò a Sky : «Si vede sempre Sarri in questo Napoli» : Sarri-style Il Napoli, seppur in attesa di test più complessi e contro squadre con caratteristiche diverse (la Sampdoria “lascia giocare” molto), pare essersi ritrovato. Dopo le due timide prove offerte col Milan, Hamsik (tornato nel cuore del gioco, prima di partire per la Cina)) e compagni hanno offerto una prova davvero convincente. Velocità (d’esecuzione) e qualità (tecnica) nella manovra, tanti tocchi di prima e movimento senza palla ...

Sarri : "Io a rischio? A Napoli c'era più pressione" : 'Il mio lavoro è sempre a rischio e lo amo per questo. Le pressioni mi esaltano'. Maurizio Sarri non teme l'esonero sebbene la sua panchina al Chelsea venga data per traballante dopo i recenti ...

Calciomercato Napoli - PSG forte su Allan. Sarri su Hysaj : Calciomercato Napoli, due big in uscita? – Tempi di grandi manovre di mercato in casa Napoli. Quella che doveva essere una “tranquilla” sessione invernale si potrebbe rivelare una sorta di rivoluzione per la squadra allenata da Carlo Ancelotti. A pochi giorni dalla chiusura delle trattative, infatti, gli azzurri potrebbero perdere due pedine fondamentali dello schieramento […] L'articolo Calciomercato Napoli, PSG forte su Allan. Sarri su ...

Ho amato il Napoli di Sarri - amo il Napoli di Ancelotti : Si fa fatica a respirare Si fa fatica a respirare l’aria che circonda il Napoli, almeno io faccio fatica. Mi spiego. Faccio fatica a capire chi non apprezza il Napoli di quest’anno; una squadra che sta facendo un’ottima stagione, che gioca spesso bene, a volte – come ieri sera – benissimo. Una squadra che è allenata da uno dei migliori tecnici in circolazione. Faccio poi fatica a capire chi – per dimostrare l’apprezzamento per ...

“Auguri mister Sarri” - segnale di disgelo del Napoli : Certi amori non finiscono “Tanti auguri a mister #Sarri!”. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano cantava Antonello Venditti”. E come si fa a dimenticare l’amore che per tre anni ha unito Maurizio Sarri al Napoli, amore che ha regalato all’Europa intera uno spettacolo calcistico al punto da essere chiamato da uno dei top club in Europa. E chissà, come dice Venditti, che il tweet del ...

Napoli tra Allan e Barella - il 'metodo Ancelotti' è molto diverso da quello di Sarri : Si sta parlando in queste ore di un’offerta pervenuta al Napoli - per Allan - che si aggirerebbe tra gli 80 e i 90 mln di euro. Notizia confermata anche da colleghi vicinissimi alla SSC Napoli. La necessità di un centrocampista è stata ammessa dallo stesso Tuchel, che avrebbe individuato proprio nel brasiliano il profilo più adeguato alle esigenze tecnico-tattiche del Paris Saint Germain. I tifosi e gli obiettivi di stagione La notizia di ...

Sarri - critiche assurde : così l’ex Napoli ha rilanciato il Chelsea : Il tecnico Maurizio Sarri ha rivoluzionato la Premier League, l’ex Napoli ha avuto l’abilità di ambientarsi subito in un calcio completamente diverso da quello italiano e regalato spettacolo attraverso un calcio scoppiettante e che ha subito portato i primi frutti anche in termini di risultati. La prima parte di stagione è stata entusiasmante per il Chelsea, il Blues hanno lottato testa a testa con squadre nettamente superiori ...